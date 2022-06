Después de varias semanas realizando el trabajo de renovación de la plantilla, el Estradense anunció ayer su primera incorporación para la próxima temporada. Se trata del joven delantero de 21 años del Sigüeiro, Diego Fuentes, un jugador que viene de marcar 14 goles en Preferente. El jugador compostelano compartirá vestuarios en A Estrada con varios compañeros con los que estuvo en el Conxo juvenil de División de Honor. De allí se marchó al Arzúa, donde le faltó la continuidad buscada. El año pasado recaló en el Sigüeiro, con el que peleó por el ascenso a Tercera siendo una pieza clave.

Fuentes fue presentado ayer por el presidente del Estradense, Toño Camba, quien anunció que en los próximos días aguardan cerrar varios fichajes para completar la plantilla que pondrán a disposición de Nacho. El delantero por su parte se mostró ilusionado por su llegada al Estradense. “Desde que salí del Arzúa siempre tuve la motivación de seguir creciendo, por eso fui al Sigüeiro. Ahora me llegó esta oportunidad y decidí aprovecharla”, manifestó. “Allí dejé grandes amigos, una familia. No fue fácil dejarlos pero es un paso adelante”. El delantero recordó que ya compartió vestuario con Edu, Mella, Ángel y Óscar. “Fueron tres años jugando con ellos, así que no creo que tenga problemas para integrarme en el equipo. En Conxo tuvimos un año bastante bueno. Seguro que podemos hacerlo también aquí”.

Fuentes competirá por un puesto en punta de ataque con su amigo Edu, ocupando de esta manera el puesto que dejaron vacante Piñeiro y Borja. “Desde muy pequeños jugamos juntos. No vamos a tener problema”, apuntó dejando la opción de compartir punta de ataque. El ariete ya tuvo una primera toma de contacto con Nacho, que le transmitió su confianza, dando el paso definitivo para aceptar la oferta estradense.

El delantero podría encontrarse en A Estrada con un excompañero en el Sigüeiro, Yosi, que también suena como refuerzo.