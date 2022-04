El Lalín Arena acoge esta tarde a las 19.00 horas uno de los duelos más interesantes del balonmano nacional. El Disiclín Balonmán Lalín recibe al Calvo Xiria en un duelo donde los de Pablo Cacheda podrían certificar su presencia en la fase de ascenso. “Creo que mentalmente estamos mejor y más frescos después del descanso de Semana Santa pero pienso que a nivel físico todavía nos falta. Aún seguimos con las dudas de Roberto Álvarez y Losón, que no se recuperaron todavía al cien por cien de las molestias que les dejaron fuera contra el Reconquista”, explicaba ayer el técnico de los rojinegros.

Para Cacheda se trata de “un partido de los más importantes de la liga gracias al bagaje que traemos de atrás. Llegamos con la ventaja de 5 puntos sobre el tercero y de un punto sobre el segundo, y podemos dar un paso adelante en las opciones de fase de ascenso. No debemos desviarnos de ganar nosotros y, después, que sea lo que sea”. Y sobre el rival señala que “el Xiria está descartado de la fase porque puede que no sea su mejor temporada. Sigue siendo un rival de mucha calidad que también vive un cambio generacional y que no deja de ser peligroso porque contra ellos siempre son partidos intensos”. A Cacheda le gustaría ver “un Arena con una muy buena entrada porque eso podría ayudarnos mucho ya que no estamos en el momento de más frescura de la temporada”. Pitan Pablo Castellanos y Santiago Piñera.