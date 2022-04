Cuenta atrás para el Rali do Cocido-Disiclín que mañana vivirá su día grande de competición. La Escudería Lalín-Deza ultima los preparativos de la prueba con la que se inaugura la Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA)-Recalvi y que convierte a Lalín y su comarca en el epicentro del automovilismo nacional. Hoy la programación dará comienzo a partir de las 9.15 horas con la entrega de documentación en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis junto a las verificaciones técnicas, de 9.30 a 14.00 horas, también en el recinto de la gran superficie comercial.

La actividad vespertina se inaugura de 16.00 a 17.50 horas con el Shakedown en Soutolongo, un tramo que a partir de las 18.00 horas estará cronometrado para la calificación. El programa se completa en la Rúa Habana de la capital dezana a las 20.30 horas con la elección del orden de salida de la primera etapa, seguida de una sesión de firma de autógrafos y atención a los medios por parte de algunos de los más de 80 pilotos participantes en la prueba y finalizará con la ceremonia de salida que está programa para las 21.00 horas junto al edificio de la casa consistorial lalinense.

Por último, los que no puedan presenciar in situ la carrera de la Escudería Lalín-Deza podrán seguirlo a través de la emisora oficial del rally, Radio Lalín, cuya retransmisión estará dirigida por Dani Bodaño. Además, Rallyes.net TV también tiene previsto estrenar hoy el programa “Roadbook” presentado por Juan Carlos Varela por la celebración del Rali do Cocido-Disiclín.