–¿Cómo y cuándo nace la idea de poner en marcha esta carrera?

–Nació en el Ralimix de Touro, Fue una locura que me dio a mí, aunque realmente era algo que ya había pensando antes, porque los ralimix me encantan. Ese día estábamos en una comida y me levanté para ir a junto los de la federación para preguntarles que hacía falta para organizar una carrera en A Estrada. Desde aquella ya me nombraron presidenta y comenzamos a trabajar. Tenía claro que quería que se organizase en la playa fluvial y así será.

–¿Qué le llevó a dar ese paso?

–Los pilotos estradenses. Voy a todos los ralimix y veo siempre un montón de pilotos estradenses compitiendo y que representan A Estrada por Galicia adelante. Creo que se merecían el tener una carrera su tierra. Y ahora ya la tienen

–¿Cuáles fueron sus primeros pasos?

–Lo primero fue hablar con el Concello para tener su permiso. Nos dijeron que sí e incluso salió de ellos la idea de promocionar la sidra estradense. Así surgió el nombre de Ralimix da Sidra. Luego tuvimos que comenzar a buscar patrocinadores, algo que da mucho trabajo, más de lo que pensaba. Además, hay que arreglar muchos papeles y conseguir permisos.

–¿Cómo valora la respuesta del pueblo?

–Muy buena. Todo el mundo nos está apoyando Ayer incluso fuimos a hablar con los vecinos porque, aunque lo intentamos, algo vamos a tener que molestas a algunas casas y nos trataron muy bien. Además, la escudería está desbrozando caminos y eso les gusta. Creo que tanto los vecinos como las empresas respondieron muy bien.

–Una prueba así obligará a reunir un presupuesto alto.

–Sí, tienes que buscar dinero. Hay que pagar muchas cosas, especialmente en materia de seguridad. Todo cuesta. Lo importante sin embargo es que tenemos a gente que está volcada con nosotros desde el primer día y que vendrá a ayudar en los tramos. Gente que ayuda desinteresadamente. Sin esa gente y sin los patrocinadores, sería imposible. La gente de la escudería también está haciendo un gran trabajo, especialmente en los últimos días.

–¿Cómo marcha la inscripción?

–Ya hay pilotos inscritos pero, como siempre, la mayoría espera al final. Esperamos que todos los de A Estrada puedan venir. Hay incluso algún piloto que corre solo en montaña y está alquilando coche para poder correr. Hay alguno nuevo que se va a estrenar aquí. Creo que habrá sobre quince pilotos estradenses.

–¿Qué nos puede desvelar del recorrido?

–De momento no se puede contar. Sí puedo decir que arranca y acaba en la playa fluvial. Es circular, de más o menos 9.5 kilómetros. El parque cerrado quería hacerlo en la Fernando Conde pero finalmente estará a un lado de la Peugeot, para no tener que cortar la general tal y como está el pueblo con las obras. Serán dos días, sábado y domingo. Veremos si hacemos seis o cinco pasadas.

–Ahora el objetivo será que la gente se anime a acudir a ver la carrera.

–Cada día veo más aficionados al ralimix y animo a todos a venir a verlo, porque es muy divertido. Tendremos además diversos accesos a la zona que anunciaremos en los días previos.

–A nivel personal, no es nada habitual ver a una mujer al frente de una escudería.

–Sí que suena raro pero todo el mundo me trata muy bien. Creo que debo ser yo la que les tengo que dar las gracias y pedir perdón, porque soy muy pesada. Ando encima de ellos todo el día. Esta escudería está formada por gente aficionada al motor y eso ayuda a llevarlo pero quiero que todo salga perfecto. Parece que al estar una mujer al frente no va a salir bien pero estoy convencida de que va a salir perfecto.