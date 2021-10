El multiusos Lalín Arena acoge esta tarde, a las 19.00 horas, todo un duelo en la cumbre. Disiclín Balonmán Lalín y OAR Coruña pondrán en juego el liderato del Grupo A en un choque entre los dos mejores equipos del campeonato. Los rojinegros llegan a la importante cita con la única baja de José y después de dejar una buen imagen en O Gatañal. Enfrente, los herculinos también saltarán a la pista tras haber hecho los deberes en el San Francisco Javier delante del CDC Ribeiro. “Es de los partidos que gustan jugar y contra un rival muy peligroso. Sin desmerecer al resto de equipos, es verdad que el conjunto que viene este fin de semana es muy potente, con jugadores que la temporada pasada estuvieron en Asobal, Plata o en equipos que jugaron fases de ascenso a Plata. El OAR Coruña tiene jugadores experimentados en todos los puestos y que seguro que quieren seguir con la racha en la que están”, indica el técnico local, Pablo Cacheda.

El responsable de los lalinistas se espera “un partido muy complicado contra un rival muy incómodo para nosotros por sus características. Si no es la mejor, tiene de las mejores defensas de la liga, con una portería donde Yago lleva años demostrando su nivel y que a nosotros siempre se nos ha dado bastante mal. Además, están jugadores experimentados, sobre el central defensivo y pivote, Miguel Simón, que el año pasado estuvo en el Cisne de Asobal y que les da una solidez defensiva muy grande. Y el equipo es muy físico. Con todo esto, me espero un partido mucho más parecido a lo que nos podíamos encontrar en algún momento el año pasado en Plata que lo nos fuimos encontrando hasta ahora”.

De todas formas, Cacheda considera que “mis jugadores llegan bien porque creo que llevamos dos semanas compitiendo a un nivel bastante alto. Defensivamente también estamos muy bien y por eso creo que mañana (por hoy) va a ser un partido duro. Espero que sea un partido de intentar imponer un ritmo alto donde ellos creo que no nos van a dejar y que a nivel defensivo tenemos que estar muy bien y, sobre todo, no tener pérdidas de balón. El OAR es un equipo que no corre mucho salvo cuando pueden castigar los errores de sus rivales”.

El atractivo encuentro será pitado por Elena Rivas y Julio Villanueva ante un buen ambiente en las gradas. “Llegamos en un buen momento de forma y anímico, con ganas de refrendar todo lo que llevamos hecho este último mes y seguir sumando de 2 en 2”, concluye un esperanzado Pablo Cacheda.