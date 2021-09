El Estradense presentó hoy una inesperada incorporación. Edu Taboada regresa al equipo rojillo tres meses después de su marcha y lo hace tras desvincularse del Arzúa. El delantero estuvo cerca de fichar por el Polvorín, aunque el traspaso no llegó a buen término. La rotura de ese acuerdo terminó con Edu en libertad, momento en que el Estradense le abrió las puertas para regresar a la disciplina del equipo.