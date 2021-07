Los integrantes de la estructura del Team Vilariño, liderados por el piloto de Palas de Rei Luis Vilariño y el copiloto forcaricense José Murado, regresan hoy de Letonia “felices y satisfechos” tras debutar en el European Rally Championship (ERC) y finalizar “el exigente” Rally de Liepaja en la vigésimo séptima posición.

Concluir los 14 tramos de este rally ha sido para Vilariño y Murado, que compitieron por la Escudería Lalín-Deza, “como quitarse una espina” que tenían clavada por la mala fortuna y los percances sufridos en el inicio de temporada, tanto en el abandono del Rally Tierras Altas de Lorca, como en el accidente en el Rally Terra da Auga o por la ausencia en el Rally de Polonia debido al positivo por COVID-19 de Luis Vilariño. En estas dos jornadas de competición en el país báltico, en las que participaban más de 60 de los mejores equipos del campeonato europeo, la crónica de la prueba ha sido la de un rally de menos a más, con Vilariño y Murado moviéndose entre las posiciones 30 y 40 en los tramos disputados el primer día en la localidad de Talsi, y ascendiendo hasta la posición número 27 al final de los tramos de ayer en Liepaja en la jornada final.

Luis Vilariño no podía ocultar su satisfacción nada más cruzar la meta del último tramo de la tarde: “Por fin acabamos un rallye de tierra. La verdad es que nos hemos ido frenando todo el rally, hemos hecho muchos trompos y los tramos de esta mañana han sido un desastre, pero en estos últimos tres tramos hemos decidido correr un poco como podemos, igual estando al 80 o 90%, y ya hemos hecho tiempos que son otra cosa. Es como si hubiese hecho un máster en tierra y la verdad es que me he quitado un peso de encima del carajo”.

José Murado se mostró “contento” porque “ha sido un rally sin problemas mecánicos, en el que el coche se ha portado perfectamente y sin cometer nosotros grandes errores, solo cosas típicas del aprendizaje”. “Ha sido un rally de evolución y aprendizaje, muy difícil y exigente para estrenarnos en el ERC, en una superficie de tierra y a este nivel; es un rally muy muy rápido, de confiar mucho, de tener las notas muy bien elaboradas y de probar diferentes set-ups en el coche, reglando un poco durante todo el rally, haciendo trabajo de campo...”, señaló. “La posición no hace mucha justicia, pero ahora llega el Rally de Roma, ya sobre asfalto, con terreno conocido, y ahí vamos a marcar realmente donde podemos estar en el campeonato”, añadió.