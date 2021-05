El enemigo indeseado

Era el rival menos deseado y terminó por confirmarse. El Alondras, un clásico de la Tercera División acostumbrado a pelear en la parte alta, será el siguiente reto para el Estradense. Desde el club habían apuntado en las últimas semanas su deseo de que su rival fuese el Somozas, aunque no por una cuestión deportiva. “Preferíamos el Somozas pero no tiene nada que ver con la entidad del rival. Los dos son grandes equipos y están aquí porque lo merecen. El Somozas supondría sin embargo enfrentarse a un rival nuevo y eso nos daría una motivación diferente”, lamentó el técnico Alberto Mariano, quien no dudó el alabar las virtudes de un rival al que sin embargo ya saben lo que es ganar. Lo hicieron por 3-1 en A Estrada, mientras que el Cangas firmaron un empate (1-1).

El Alondras afronta este play off final sin presión. Sus objetivos marcados al inicio de temporada están más que cumplidos llegados a este punto. Sin embargo, con el ascenso tan cerca, los del Morrazo quieren soñar con algo más y cuentan con armas para ello. El Alondras es un equipo creado al gusto por su técnico, Jorge Otero. El exjugador del Celta llegó al club mediada la pasada temporada y apostó de inicio por poner freno a los problemas defensivos del equipo. Tras al abrupto final de la temporada 2020, Otero pudo empezar de cero con su proyecto. El resultado es un equipo muy sólido en defensa –solo quince goles encajados en la primera fase– y solidario en las ayudas.

Esa seguridad atrás fue el punto de partido para el crecimiento del equipo, que encontró en ataque su punto débil. A pesar de contar con jugadores como el goleador Luismi, Firi o Jonás y creadores como Iván Pérez o Yahve, el Alondras se ha mostrado como un equipo irregular en ataque, alternando buenas actuaciones, con momentos más espesos.

Otero apuesta además por un sistema poco definido, en el que se entremezclan un 4-4-2 con un 4-3-3. Su única preocupación de cara al domingo está en la defensa. La lesión de Brais ha dejado al veterano Aitor como único central puro, por lo que tendrá que recomponer su defensa, con el lateral Diego como principal opción.

Se abre la taquilla para las entradas

El Club Deportivo Estradense ha anunciado que hoy pondrá a la venta las entradas para acudir al partido del próximo domingo a las 18.00 horas en el campo de O Morrazo. Para ello, se abrirán las taquillas del Estadio Municipal de A Estrada en horario de 21.00 a 22.00 horas. Se volverán a abrir con el mismo horario mañana y el viernes hasta venderse todas las entradas cedidas por el Alondras. El precio de dichas entradas es de 10 euros para mayores de 18 años y de 5 para menores. El presidente del Estradense, Toño Camba, explicó que siguen en negociaciones con el Alondras para intentar ofrecer a los aficionados del Estradense el mayor número de entradas. En estos momentos se barajan entre 150 y 200 las entradas que tendría el club para vender. En los últimos días muchos socios ya se han interesados por ellas.