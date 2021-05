Los partidos pendientes jugados en la tarde del domingo clarificaron parte del camino del Estradense en el play off de ascenso a Segunda RFEF pero arrojaron muchas sombras sobre otros. El motivo es el positivo por COVID del jugador del Choco Alberto Suárez, que impedirá jugar el próximo fin de semana una de las dos eliminatorias iniciales y retrasará por tanto toda la competición.

Este positivo obligó ayer a una reunión en la Federación Gallega de Fútbol para marcar un nuevo planning de competición ante las dudas generadas. Finalmente, se decidió que Alondras y Estradense abrirán el play off el próximo fin de semana, con un partido a cara o cruz que se jugará el domingo a las 18.00 horas en el campo de O Morrazo. Si pierden o empatan ese partidos los rojillos finalizarían la temporada pero si vencen, se verían envueltos en un mar de dudas. Por un lado habría que esperar primero a que se pudiese jugar el Somozas-Choco, si no hay nuevos positivos el domingo 6 o el miércoles 9. Una vez decidido el ganador quedarían decididas las semifinales, quedando emparejado el Arosa con el rival que quedase más abajo al final de liga y el Polvorín con el que quedase más arriba. Los plazos sin embargo alargan el fin de esta competición a mediados de junio.

Desde el Estradense lamentaron este nuevo condicionante pero se centran en el partido contra el Alondras. El club ya está negociando con el equipo de Cangas la cesión de entradas para sus aficionados. A la espera de saber cuántas tendrán, la idea es abrir la taquilla para su venta el miércoles, jueves y viernes de 21.00 a 22.00 horas. El Estradense no ganará nada con la venta de estas entradas pero está intentando conseguir para sus aficionados las más posibles ante las numerosas llamadas que están recibiendo interesándose por ellas. Además, han pedido acudir al partido con las banderas que se están regalando. Desde el club también recordaron que hay socios que este año no pagaron su carnet. Avisaron que en caso de no hacerlo en estas semanas, perderán su número.