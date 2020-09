Antía Framiñán y Marta Lázara estarán en el Autonómico

El Escola de Atletismo Deza contará con representación en el próximo campeonato gallego de atletismo. Las Sub 16 Antía Framiñán y Marta Lázara consiguieron las marcas mínimas para poder clasificarse para la cita de los días 10 y 11 de octubre. Ambas viajaron el pasado sábado a la capital de la provincia para participar en las pruebas de mejora que tuvieron lugar en Pontevedra en varias pruebas.

Tanto Framiñán como Lázara son las únicas del conjunto dezano que todavía no hay finalizada la temporada, y por eso acudieron a Pontevedra para hacerse con las mínimas para el próximo torneo autonómico. Marta Lázara fue la mejor de todas las lanzadoras de jabalina de 500 gramos con una distancia de 29,61 metros que, además, es su mejor marca personal. Lázara es una de las mejores atletas del conjunto lalinense que en el Gallego, además de jabalina, podría anotarse en varias pruebas más debido a su gran rendimiento en muchas de las modalidades.

Por su parte, Antía Framiñán también subió al podio pontevedrés el pasado fin de semana dentro del concurso de lanzamiento de peso. Framiñán volvió a demostrar su destreza con el peso colándose entre las mejores de esta especialidad en las pruebas de mejora de la capital de la provincia.

Sub 18

Cabe recordar que la EAD firmó una gran actuación en su participación en el Campeonato Gallego Sub 18 hasta absolutos de este verano. Los lalinenses contaron en esta cita autonómica con un total de cuatro participantes, alcanzando tres medallas como botín final y consiguiendo cuatro mejores marcas personales. Destacó la medalla de plata que se colgó Mariem Khallouk, dentro de la competición de lanzamiento de peso Sub 18. En la misma prueba y categoría, su compañera Noelia Reboredo se subió al tercer peldaño del podio en el Gallego. Los resultados del Deza se completaron con una medalla de bronce lograda por Zaira Soto en lanzamiento de disco Sub 20.