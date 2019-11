Sanluis vuelve a casa

Miguel Sanluis está de vuelta. Tras dos años entrenando con los mejores jugadores de bádminton de España en el centro Blume de Madrid el estradense ha decidido regresar a casa. Lo hace valorando la experiencia vivida pero también con la necesidad de bajar el nivel de exigencia y de tomarse un descanso. "Quería hacer algo diferente".

Con solo 18 años Miguel Sanluis ya ha vivido más en el bádminton que la mayor parte de los jugadores de España. La joven promesa del Club Bádminton A Estrada no recuerda cuantas medallas nacionales ha logrado a lo largo de su todavía corta trayectoria pero sí que un día se proclamó campeón de España. Atrás quedan numerosos torneos internacionales y convocatorias por la selección española. Sin embargo, alcanzada la mayoría de edad, el joven jugador ha decidido poner un punto y seguido al bádminton.

Tras dos años en el centro de alto rendimiento Blume de Madrid Miguel Sanluis ha decidido volver a casa. Lo hace valorando la experiencia vivida durante las últimas dos temporadas, en las que ha tenido la posibilidad de entrenar cada día con los mejores jugadores de España, pero también cansado por una exigencia que incluso lo llevó a tomar la decisión inicial de aparcar este deporte durante un tiempo. "Acabé el curso y tomé la decisión de no seguir. No estaba a gusto allí", explica el jugador. "Estuve muy contento en el centro y fue una gran experiencia pero creo que ya era hora de cambiar. Allí vives todo el día con el bádminton pero quería algo diferente".

Sanluis volvió con la intención de tomarse un descanso en el bádminton después de tantos años ligado a este deporte, aunque solo unos meses después ha vuelto a entrenarse con el Club Bádminton A Estrada. En los entrenamientos se ha reencontrado curiosamente con el otro estradense que también estuvo durante años en Blume, Pablo Sanmartín, y que también decidió dejar el centro y tomarse un descanso del bádminton tras la experiencia. En su caso, ese descanso se extendió durante varios años, hasta que decidió volver a entrenar esta temporada. "Estamos entrenando pero a nuestro ritmo", explica un Sanluis que reforzará al Ravachol de Pontevedra en la liga. A nivel individual no sabe si competirá este año. "Si me lo preguntases hace unas semanas te diría que no pero ahora no sé lo que voy a hacer", reconoce.

Sanluis abandona Blume dejando un gran número de amigos con los que ha compartido experiencias en el centro. En Galicia ha comenzado sus estudios de administración y dirección de empresas, iniciando de esta manera una nueva etapa personal en la que reconoce que la prioridad no está ya en el bádminton.