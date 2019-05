A Estrada presume de cartel

Solo tres ediciones han sido suficientes para situar al Torneo Benjamín Concello de A Estrada como uno de los más potentes del panorama nacional. Esa ganada fama ha sido clave para poder confeccionar un cartel para esta cuarta edición en el que se sube la apuesta de años anteriores. La presencia del Barça junto a Madrid, Atlético y Oporto promete espectáculo y alicientes de sobra en una competición que pone a prueba en cada edición la capacidad organizativa de la Escola Estrada. Todo vale la pena con tal de disfrutar de un día de fiesta y mucho fútbol en A Estrada.

La Escola Estrada de Fútbol Base puso manos a la obra hace siete meses. Ayer, y tras un largo proceso, los responsables del club se sentaron en el consistorio estradense con un cartel que hace solo unos años sería impensable reunir en A Estrada. La cuarta edición del Torneo Benjamín Concello de A Estrada tendrá lugar mañana con el gran reclamo de la presencia del Barcelona y del Real Madrid, dos equipos que acostumbran a evitarse en este tipo de campeonatos de categorías base. Junto a ellos, otros diez equipos que pelearán por la victoria en un torneo que dará comienzo a las 9.30 horas en el Municipal de A Estrada con las cámaras de Real Madrid Televisión.

El presidente de la Escola Estrada, José Antonio Vázquez "Chicho"; el coordinador de la cantera, Marcos Piñeiro "Pacheco"; el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán; el alcalde de A Estrada, José López Campos; y el edil de Deportes, Ismael Pena; realizaron ayer la presentación de este evento de carácter nacional. El torneo contará con la participación de los dos grandes protagonistas, con los madrileños siendo fijos desde la primera edición y los catalanes pisando por primera vez A Estrada. Junto a ellos estarán Atlético de Madrid, Oporto, Celta de Vigo, Deportivo, Lugo y Escola Estrada. El cartel lo completan los cuatro equipos que se clasificaron desde la fase previa: Villestro, San Tirso, Aj Lérez y Bertamiráns.

"Parece sencillo pero no es nada fácil reunir a Madrid y Barça en un mismo torneo porque no es algo que les guste. No hay muchos duelos entre los dos en estas categorías tan bajas porque hay mucho miedo a un mal resultado", explicaron desde la escuela. "Nuestra filosofía no es competitiva, sino formativa, pero está claro que un torneo así sí que tiene un componente competitivo. Estos equipos recorren más de mil kilómetros para ganar", añadieron al tiempo que destacaron que este torneo es, por cartel, uno de los más potentes de esta categoría en toda España.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde, quien destacó la "magnitud" que ha alcanzado este campeonato. "Es el mejor torneo benjamín de Galicia e incluso diría de toda España", manifestó el regidor, quien alabó la organización que realiza cada año la Escola Estrada. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la federación, quien destacó el trabajo que viene realizando la escuela y el mérito de crear un torneo de este nivel en una época del año en la que abundan este tipo de competiciones.

Louzán también aprovechó su visita a A Estrada para felicitar al Estradense por su ascenso a Tercera División. "Es una buena noticia para el fútbol gallego. Es importante que villas como A Estrada estén en la primera categoría gallega y el Estradense llevaba ya varios años buscando ese ascenso", manifestó Louzán en esta presentación.