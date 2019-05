Sanjurjo y Pereira logran el bronce en el Nacional

Los jugadores del Club Bádminton A Estrada Rodrigo Sanjurjo y Javier Pereira consiguieron dos bronces en el Campeonato de España Sub 15 disputado durante el pasado fin de semana en Huelva. Hasta allí se desplazaron cinco deportistas estradenses, destacando Rodrigo Sanjurjo, con su medalla de bronce en el dobles mixto, junto a Sofía Álvarez de As Neves, y Javier Pereira, quien se colgó la medalla de bronce en dobles masculino junto al orensano Martín Iglesias. Ambos aumentan así el botín del equipo estradense en los campeonatos nacionales que se están disputando a lo largo de las últimas semanas. El próximo fin de semana se disputará en Oviedo el Campeonato de España Sub 17, donde el club volverá a tener representación.