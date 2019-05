El Coreti baja el telón de la temporada con la Copa

El Coreti Rugby Lalín jugará este sábado en As Pontes la Copa Xunta de Galicia Seven 2019 con tres escuadras y aspiraciones diferentes. El XV "abellón" Sub 14 afronta la competición con la ilusión del debutante y, sobre todo, con la vista puesta en la próxima temporada. Mientras tanto, el sénior masculino jugará el torneo repleto de bajas por motivos labores, y el femenino será el que podría luchar por los puestos de privilegio de la competición.

Cabe destacar que este año la Copa Xunta se disputa por vez primera el día 18, cambiando de fecha con respeto a la edición de 2018 que tal día como mañana. Con la competición copera el Coreti da por rematada la temporada oficial. Desde la entidad que preside Álex Ferradás también se recordó ayer que en lo que respecta a la fecha del día del club, todavía no hay nada decidido, aunque "se están barajando" distintos días para su celebración.

14 escuadras

La Copa Xunta de Galicia Seven se jugará en el campo de hierba artificial de O Poboado a partir de las 10.00 horas. Además del Coreti Lalín, participan en el torneo del KO Ferrol, Barbanza, Ribadeo, Zalaeta, CRAT, Fendetestas, Os Ingleses, Mareantes, Muralla, Campus Ourense, Santiago, Vigo Rugby y Pontevedra RC.