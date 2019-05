El Lalinense busca en Lavadores subir al último tren hacia la fase de ascenso

El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín juega esta tarde el partido más importante de la temporada. Los hombres de Cacheda visitan la pista del líder y campeón de liga, Construcciones Castro Lavadores, con la misión de hacerse con los 2 puntos y aguardar a que el Unión Financiera tumbe al Calvo Xiria en Vallobín para hacerse con la segunda plaza y disputar la próxima fase de ascenso. En la expedición rojinegra sólo faltará Aser, lesionado de larga duración, puesto que nadie quiere perderse la cita.

"No vamos a negar que si las cosas están yendo bien, y hacemos nuestro trabajo como lo hemos hecho hasta el momento, vamos a tener que echarle un vistazo a lo que pase en Oviedo para ver qué pasa allí. Es un partido trascendental y no va depender sólo de nuestro resultado, pero como digo primero nosotros tenemos que hacer un resultado positivo para poder mirar con opciones a Asturias", explicó ayer el entrenador de los del Arena antes del último entrenamiento previo a la contienda. Pablo Cacheda también indicó sobre el rival de esta tarde que "es verdad que probablemente sea de las mejores jornadas para coger al Lavadores, pero seguro que habiendo perdido un solo partido en todo el año y fuera de casa, no van a querer perderlo ahora delante de su afición. Tienen un aliciente distinto al nuestro pero estoy seguro de que no nos van a regalar nada y menos aún jugando como locales".

El técnico de los rojinegros tampoco cree que sería una debacle no conseguir finalmente la segunda plaza después de la buena segunda vuelta que ha firmado el equipo. En este sentido, Cacheda apostilló que "seguiremos con la filosofía que llevamos hasta ahora. Necesitamos que todo el mundo tenga minutos y que la gente esté metida en el partido porque nunca se sabe lo que puede pasar y hacer nuestro trabajo. Si podemos terminar la liga con una victoria que sería la catorce consecutiva, aunque no se consiga el otro premio, es un buen aliciente para intentar acabar lo mejor posible". Dos puntos y una derrota del Xiria es lo que los separa ahora de la gloria.