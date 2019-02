Ana Carbón e Iziar Barcala logran la plata en el Máster de Collado Villalba

El Club Bádminton A Estrada disputó el máster Sub 11 y Absoluto de Collado Villalba (Madrid) y el Circuito Gallego Sub 13 y Sub 17 de As Neves. En Madrid, Ana Carbón alcanzó la final individual, donde no pudo hacerse con la victoria tras un partido muy igualado. Manuel Brea se llevó el bronce absoluto. Por su parte, Iziar Barcala alcanzó la final Sub 11, llevándose la medalla de plata. La expedición estradense la completaron Alejandro Nogueira, Miguel Sanluis y Dario Míguez. En As Neves los estradenses se colgaron diez medallas.