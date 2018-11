La federación respalda llevar el Rali do Cocido al mes de junio

Público de la pasada edición del Rali do Cocido. // Bernabé/Ana Agra

La Real Federación Española de Automovilismo apoyará a la Escudería Lalín-Deza en el cambio de fecha del próximo Rali do Cocido valedero para el CERA de 2019. Así lo confirmó ayer a esta Redacción José Vicente Medina, presidente de la Comisión de Rallyes de Asfalto del organismo federativo. Medina declinó confirmar que la decisión ya esté tomada puesto que depende del visto bueno de la comisión delegada del próximo 13 de diciembre. Sin embargo, el directivo reconoció que la petición de la escudería lalinense cuenta con el aval de la federación para poder disputar la carrera durante el mes de junio.

Cabe recordar que FARO DE VIGO adelantó el pasado mes de septiembre que la segunda edición del Rali do Cocido dentro del Nacional de Asfalto podría celebrarse del 21 al 23 de junio de 2019. La intención de los responsables de la Escudería Lalín-Deza, organizadora del evento deportivo con más afluencia de público de toda la comarca, es poder celebrar las bodas de plata de la prueba en unas fechas donde el buen tiempo pueda estar prácticamente garantizado, "sobre todo cuando la temperatura es más agradable", señaló ayer el propio José Vicente Medina. Entonces parecía complicado encontrar un fin de semana propicio debido a que, por ejemplo, en mayo no podría tener lugar la prueba dezana debido a los desplazamientos que tienen que llevar a cabo las distintas unidades a las Islas Afortunadas para correr el Rally Islas Canarias y el Villa de Adeje BP Tenerife, dos citas en las que los equipos necesitan invertir más tiempo del habitual para poder viajar hasta el archipiélago. Además, el Rali do Cocido tendría que pelearse en el mejor sentido de la palabra con el rallye de Córdoba para poder entrar en el mes de junio. Sin embargo, todo indica que las dificultades se han ido superando y habrá rallye en apenas ocho meses.