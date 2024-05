Luisito deja el Arosa después de “diez meses terribles”

Lo decidió el pasado domingo después de que el Arosa quedase eliminado ante la UD Ourense en el play off de ascenso, aunque no lo comunicó hasta ayer por la tarde en una reunión con el vestuario en el que también estaba presente el presidente, Manuel Abalo. Luisito ya es historia en el Arosa y el club trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para comandar la nave en la próxima temporada.

El técnico de Teo lo hizo público de madrugada en el programa "Ao Contrataque" de la Radio Galega, afirmando que se va después de vivir “diez meses terribles, el peor año de mi vida, necesito descansar y desconectar”. El técnico hizo balance de las dos temporadas completas que estuvo al frente del equipo, “la primera quedamos segundos y le disputamos el título de liga al Fabril hasta el último minuto, un Fabril donde había jugadores que ahora han ascendido al primer equipo a 2ª, además de clasificarse para la Copa del Rey después de más de treinta años”. En la segunda temporada “nos eliminó un equipazo como la UD Ourense, no fuimos capaces de ascender y he tomado la decisión, no quiero seguir más y punto, fui yo el que le comunicó al club que mi ciclo ha finalizado”.

Luisito reconoce que este año no ha sido fácil por muchos motivos, y no solo deportivos. “Yo tengo que estar a gusto al 100% y este año sufrí mucho, por la muerte de mi madre y por las circunstancias que se ha dado, lo he pasado mal, muy mal; ha sido el peor año de mi vida como entrenador”, explicaba. El técnico está seguro de que lo conseguido durante su etapa “se valorará con el tiempo, tiré ésta pero hubo muchas injusticias que no voy a comentar, a mi me gusta mirar hacia delante y decir las cosas a la cara, soy franco y legal y creo que hemos hecho un buen trabajo, aunque no conseguimos el objetivo, por eso me aparto a un lado”.

Luisito Llegó al Arosa en abril de 2022 para sustituir a Jorge Otero al frente de un equipo que estaba con el agua al cuello en la 2ª RFEF. No consiguió salvar al equipo por muy poco, lo que llevó a la directiva a darle plenos poderes para el regreso a la Tercera División. En su primera temporada hizo una gran campaña, finalizando en la segunda posición y disputando el primer puesto hasta el último partido al Fabril. Disputó el play off de ascenso y acabó siendo eliminado por el Racing Vilalbés. Además, consiguió la clasificación para la Copa del Rey, donde, al año siguiente, acabaría disputando dos rondas contra Granada, al que eliminó por alineación indebida, y contra el Valencia, al que hizo sufrir en A Lomba.

La segunda temporada, esta que ha finalizado, ya comenzó convulsa en la pretemporada, por el enfrentamiento con Julio Rey a la hora de renovar, que acabó con el capitán fuera del equipo y fichando por el Céltiga. Esa circunstancia abrió una brecha importante entre el técnico y la afición arlequinada que nunca acabó de cicatrizar como debería. El inicio de la campaña deportiva no fue bueno, con un bagaje muy pobre de puntos y goles para un aspirante al ascenso. Esa circunstancia le acabó lastrando el resto de la campaña. Pese a ello, el equipo finalizó en la tercera plaza, jugándose el ascenso contra una UD Ourense que acabó doblegándolo en la segunda mitad de la prórroga.