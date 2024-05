Vilagarcía llora y Ourense sueña

La UD Ourense será el rival del Gran Peña-Celta C el próximo fin de semana después de superar, con mucho sufrimiento, al Arosa en A Lomba, con un tanto en la prórroga de Javi Labrada, que enmendaba el error del penalti que cometió sobre Borja Míguez y que llevó el partido a la prórroga. El Arosa se queda, por segundo año ocnsecutivo, sin opciones de ascenso a la 2ª RFEF de la mano de Luisito.

El encuentro comenzó con un ritmo muy alto pero con dos opciones de juego diferentes. Por un lado, el Arosa, ofreciendo un modelo físico y muy vertical, que no dudaba en recurrir al juego directo de ser necesario para explotar la velocidad de Sylla y la facilidad de Santi Gegunde y Rubo para atacar espacios. Enfrente, el Ourense planteaba un modelo más de toque, pero con dos puntas que causaban muchos problemas a la defensa del Arosa cada vez que se asociaban, Jesús Ares y Antón Guisande. Los dos modelos ofrecieron un inicio frenético, con buenas acciones de peligro, pero siempre desbaratadas por la defensa rival.

Los seguidores de la UD Ourense recibieron con botes de humo a su equipo en A Lomba / Noé Parga

La presión de la UD Ourense, en campo contrario, comenzó a colapsar al Arosa, que no encontraba la fluidez necesaria para mover el balón y buscar a sus jugadores más adelantados. Los visitantes comenzaron a asumir el peso del partido, explotando sobre todo las bandas con las subidas de Varo y los centros de Yelko. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para el Arosa y a balón parado, Concheiro ejecutó una falta y Rubo la elevó demasiado ante la salida de Álex Cobo. La respuesta, también a balón parado, fue en un saque de esquina ejecutado por Yelko Alfaya que se paseó por todo el área pequeña sin que nadie acertase a rematarlo.

Otro saque de esquina de la UD Ourense permitió a Santi de Prado recoger un rechace y soltar un latigazo que se fue rozando el larguero. Era el minuto 21 y los visitantes se encontraban más cómodos con su plan de partido mientras el Arosa sufría al no tener el balón y por la movilidad de los delanteros ourensanos. La lesión de Jesús Ares obligó a Borja Fernández a recurrir a un ex del Arosa, Luismi, que acabaría cumpliendo con la ley del exjugador. Una incorporación de Varo le permitió filtrar un pase a la espalda de los centrales y dejar a Luismi solo ante Manu Táboas, al que superó por bajo. Luismi no celebró el tanto, pero ponía el encuentro muy cuesta arriba para los locales.

Los jugadores de la UD Ourense celebran el tanto de Luismi. / Noé Parga

El Arosa trató de reaccionar al tanto, asumiendo el mando del encuentro y acercándose con peligro a la meta defendida por Álex Cobo. Tuvo la igualada el equipo arlequinada en una larga jugada que finalizó con un disparo de Cotilla que rechazó un defensa, primero, y otro disparo de Antón Concheiro que se fue fuera por poco. La UD Ourense minimizó riesgos, dio un paso atrás y se centró en defender la ventaja dando un pasito atrás y cediendo el balón a los locales. Eso no significó la renuncia a atacar. De hecho, la ocasión más clara antes de finalizar la primera mitad fue para los visitantes. Samu Pardo robó en el centro del campo, Santi de Prada la puso al corazón del área y Yelko Alfaya remató de cabeza fuera por muy poco.

Con todo perdido, Luisito decidió cambiar el sistema e introducir a Iñaki Martínez y Brais Pedreira en el campo para buscar la igualada. El equipo comenzó a presionar en campo contrario y esa agresividad le permitió comenzar a crear ocasiones. Un disparo de Martín Diz obligó a Álex Cobo a emplearse a fondo y un disparo de Brais Pedreira que se fue alto escenificaron el cambio que reclamaba el técnico arlequinado.

Santi Gegunde intenta controlar el balón en el área visitante durante el encuentro de ayer. / Noé Parga

Poco a poco el Arosa fue encerrando a la UD Ourense en su campo, sufriendo algún susto, como uno de Luismi en el minuto 60, que no acertó a rematar correctamente. El tiempo corría en contra de los arlequinados y, a pesar de dominar, apenas inquietaban a Álex Cobo, más allá de algún centro lateral de Brais Pedreira o Martín Diz. La UD Ourense pudo sentenciar a la contra, como ocurrió en el minuto 71, en un taconazo en el interior del área de Antón Guisande para que Luismi disparase fuera por muy poco. Champi dio otro susto a la parroquia local con un disparo lejano y la UD Ourense comenzó a hacerse, de nuevo, con el control del partido ante un Arosa que pagaba el esfuerzo y, sobre todo, los nervios.

La UD Ourense no supo anotar el segundo y, tan solo tres minutos después, Iñaki Martínez soltaba un latigazo que Álex Cobo despejaba a córner y, en el 77, un agarrón de Javi Labrada a Borja Míguez en el interior del área era señalizado como penalti. Sylla no fallaba y establecía el empate que llevaba a la prórroga, pero que también abría la puerta de la clasificación a un Arosa que no había estado muy acertado durante el partido. Con los dos equipos muy mermados físicamente, se inició la prórroga con la UD obligada a buscar un gol que le diese el paso a la siguiente ronda. Los ourensanos trataron de imponerse ante un Arosa mucho más contemporizador. Eso no le impidió gozar de una ocasión muy clara de inicio, en un disparo a la media vuelta de Borja que se fue lamiendo el palo. El Arosa tenía ocasiones para zanjar la eliminatoria ante una UD que pagaba el cansancio acumulado. Parecía que todo favorecía a los locales, pero nada más iniciarse la segunda mitad, Álex Fernández ejecutó una falta, Táboas acertó a rechazar el cabezazo de David Rojo, pero el rechace lo recogió Javi Labrada para anotar el tanto que daba el pase a los visitantes. A Lomba enmudeció con el tanto y el Arosa encajó muy mal el golpe y tan solo fue capaz de acosar a su rival en los instantes finales, cuando jugaban con uno menos por la grave lesión de David Rojo.

Diego Enjamio durante un lance del partido de ayer / Noé Parga