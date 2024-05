Martín Fernández cierra su temporada de confirmación sin la guinda del ascenso

El Bueno Arenas Albacete Basket no ha podido lograr el ascenso a LEB Oro, pero ni ello es motivo suficiente para empañar la excelente temporada llevada a cabo por Martín Fernández Carballo.

El vilagarciano de tan solo 22 años se ha convertido en el líder de los manchegos durante todo el curso. Un talento que siguió mostrando en una eliminatoria final de play off en la que solo cinco puntos dictaron sentencia en favor de los zamoranos. Primero ganaron por 87-89 en Albacete y refrendaron su resultado en su cancha por 85-82.

Tal fue la igualdad en el partido de vuelta que el propio Martín Fernández anotó 2 tiros libres para empatar el partido (80-80) a falta de un minuto, pero el mejor final de los locales impidió ponerle la guinda con un ascenso a LEB Oro que sí consiguió Rodrigo Gómez, quien fuera jugador del Sigaltec vilagarciano y ahora en las filas del Morón andaluz.

Fernández anotó 15 puntos de media durante toda la temporada. / FDV

Acerca de lo que fue el desarrollo del partido de vuelta, el propio jugador vilagarciano reconoce que “hicimos las cosas muy bien porque perder de lo poco que lo hicimos ante un rival tan dominante todo el año es muy difícil”.

En lo individual, Martín Fernández reconoce que “me sentí cómodo desde el inicio. Empecé anotando en la primera parte y eso me dio más confianza”. Cabe señalar que el escolta terminó con el partido con 17 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 16 de puntos valoración (+15 para su equipo con él en pista).

Acerca de su objetivo individual para el próximo curso, señala que “me gustaría seguir dando pasos y si puedo dar el salto de nivel me encantaría. Si no se da tocará seguir trabajando para que llegue ese escalón más en otra categoría”.

