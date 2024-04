Jéssica Bouzas hace historia al superar a Paula Badosa sobre la tierra del Mutua Madrid Open

La carrera de Jéssica Bouzas ha dado un importante salto de calidad con la victoria conseguida ante Paula Badosa en la primera ronda del cuadro final del Mutua Madrid Open. La vilagarciana se impuso en tres sets remontando incluso la victoria en el primero de la jugadora nacida en New York para firmar un 2/6, 6/3 y 6/3 que impulsa Bouzas a una segunda ronda en la que espera la letona Jelena Ostapenko.

Sobre la tierra batida del estadio Manolo Santana, Bouzas Maneiro empezó mandando. Se impuso con solvencia en los dos primeros juegos, pero a partir de ahí, fue Badosa la que se adueñó del partido de manera incontestable. Seis juegos consecutivos encadenó la catalana en una fase en la que hizo gala de una gran precisión desde el fondo de la pista. A ello se le sumaron los errores no forzados de la arousana, así como la inseguridad en su servicio hasta cerrarse el set con el 2/6 que daba ventaja a la que era favorita.

La vilagarciana completó un gran encuentro. / Sergi

El buen estado de forma la jugadora formada en el Club de Tenis O Rial empezó a plasmarse en el segundo set. Lejos de venirse abajo por las malas sensaciones del primero, Bouzas empezó a soltar el brazo con sus golpes siendo capaz de castigar físicamente a Paula Badosa que parecía acusar molestias físicas en la espalda y en una pierna. El ritmo de pelota que imprimió la arousana fue inapelable para su rival que se vió pronto con un 4-0 en contra y dos breaks en contra.

Bouzas agradeciendo al público el apoyo tras el encuentro. / Sergio Pérez/EFE

Faltaba ponerle la guinda al segundo set y a Bouzas Maneiro no le tembló el pulso. Ni siquiera los dos juegos consecutivos de Badosa la inquietaron. Otra rotura de servicio permitió a la tenista con licencia del Real Club de Tenis de Murcia 1919 hacerse con una ventaja más que suculenta en forma de 2-5. La ex número 2 del mundo no se rindió y devolvió el break para el 3-5, pero la vilagarciana respondió a lo grande cerrando el set con un juego en blanco al resto.

Todo tenía que decidirse en el tercer set y ambas jugadoras empezaron dominando su servicio hasta situarse en el 3-2 favorable a la gallega. Fue entonces cuando un break la impulsó en todos los sentidos hasta el 2-4. Badosa no estaba dispuesta a rendirse y se recuperó del golpe para el 3-4, pero sería su última acción positiva sobre la tierra batida del estadio Manolo Santana. En un escenario así, Jéssica Bouzas Maneiro sacó su casta de ganadora para ganar, de manera consecutiva, los tres juegos siguientes y firmar una victoria histórica para el tenis gallego.