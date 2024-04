Regreso a Tercera seis años después

Seis años después, el Villalonga regresa a la Tercera División. Lo hace por la puerta grande, después de haber dominado de principio a fin la categoría y ofreciendo un juego muy atractivo allí por donde pasaba. Los celestes tenían ayer su primer “match ball” para cerrar el ascenso, para lo que necesitaban sacar un punto más en la jornada que el Valladares, el tercer clasificado, que jugaba en el campo ourensano del Velle, mientras ellos lo hacían ante el potente Cultural Areas. Jugaban media hora antes y los jugadores, cuerpo técnico y afición eran conscientes de que no iba a ser fácil, por lo que, para no tentar a la suerte, no prepararon ningún tipo de celebración.

Pese a ello, San Pedro se vistió con las mejores galas. No faltaron botes de humo azul en las gradas a la salida del equipo de vestuarios y gente coreando el himno y a los “chavales” que les podían devolver a una categoría que se echaba mucho de menos en la localidad sanxenxina después de seis años penando en Preferente, sobre todo el año pasado, en el que el equipo estuvo cerca de ser arrastrado a la 1ª Autonómica.

Nada más iniciarse el encuentro, Marcos Blanco avisó de que el Villalonga tenía prisa por ver si podía saborear las mieles del ascenso. Su tiro lejano en el minuto 2 tras regatear a varios defensas se fue fuera por poco. Los celestes trataban de aprovechar los espacios para acercarse a la meta rival y volverían a tenerla en el 25, pero Eloy Fariña no llegó al pase de la muerte de Marcos Blanco. El Cultural Areas no quería ser convidado de piedra en la celebración y también tuvo sus ocasiones, especialmente una de Javi Vila que obligo a Rodri a lucirse para desviar el balón a córner.

Media hora tuvieron que aguardar a conocer su ascenso. | // NOÉ PARGA / A. G.

Cuando el encuentro entraba en la recta final, llegaría una jugada que ponía el encuentro muy favorable a los intereses celestes. Lucas cortaba en falta una jugada de Eloy cuando encaraba al portero visitante. El árbitro no lo dudó y le enseñó la segunda amarilla dejando al Cultural Areas con uno menos. Era el minuto 39 y, tan solo dos minutos después, Álex Rey vía el desmarque de Marcos Blanco a la espalda de la defensa y le dejaba el balón para que solo tuviese que superar a Andrés.

Los celestes habían conseguido lo más difícil, ponerse por delante en el marcador y salieron en la segunda mitad a refrendar esa superioridad. La tuvo Marcos Blanco, pero su disparo se fue por encima del larguero, mientras que Eloy no atinaba a superar a Andrés. Sin embargo, una transición rápida del Cultural Areas amargaba la tarde a los celestes. Thiago conseguía driblar a Rodri y cedía a Javi Vila para que marcase ante su exequipo. De ahí hasta el final, el Villalonga lo siguió intentando para sumar los tres puntos, sobre todo porque era conocedor de que el resultado no acompañaba al Valladares en Ourense. Andrés evitó el segundo tanto de Marcos Blanco con el pie y la defensa frustró el resto de intentos antes de que se decretase el final del partido. Las noticias que llegaban desde Velle era que el Valladares había conseguido igualar la contienda y todavía quedaba media hora. Jugadores y afición se aferraron a la radio y a la aplicación de la Federación Galega de Fútbol, que se actualizaba cada segundo. Poco a poco, las noticias que llegaban desde Ourense confirmaban que el Villalonga era de Tercera División, sobre todo cuando el velle anotó el tercer tanto en el minuto 89.

El técnico celeste, Luciano González, acabó manteado. | // NOÉ PARGA / A. G.

Cuando llegó la noticia de que el encuentro de Ourense había finalizado, San Pedro estalló de júbilo y montó una fiesta improvisada. Los jugadores comenzaron a cantar y a celebrar sobre el campo ante el aplauso de los aficionados en la grada. La directiva buscó un dj que pudiese, al menos, animar la fiesta. No tardó en encontrarlo y puso en marcha una celebración improvisada en el campo de la fiesta de Vilalonga, situado en las inmediaciones del campo de San Pedro en el que participaron todos los jugadores y dl cuerpo técnico que encabeza Luciano González. El técnico fue uno de los que más recibió el cariño de la afición, ya que llegó al equipo celeste la campaña pasada, cuando el Villalonga coqueteaba con el descenso, consiguió salvarlo y, una temporada después, lo coloca en una categoría en la que ha militado más de veinte temporadas. Los jugadores se subieron al palco de la fiesta para gritar, junto a los aficionados celestes, que volvían a la Tercera División después de tanto tiempo.

La celebración oficial se perfilará en los próximos días y podría tener lugar en alguno de los dos encuentros que todavía le quedan en casa: Valladares y Céltiga. Casualmente, eran estos dos equipos sus principales perseguidores hasta el día de ayer.

San Pedro se llenó para ver el ascenso del Villalonga. / Noé Parga