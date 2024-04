El Arosa castiga a un timorato filial granate

El Arosa sumó un nuevo triunfo que le permite acercarse al objetivo, el de asegurar la tercera plaza en la disputa del play off de ascenso. Los arlequinados fueron ayer muy superiores al Pontevedra B, un filial granate que dejó destellos de calidad en muchos de sus jugadores, pero al que le falta mordiente e intensidad para aguantar el ritmo que impuso el Arosa. Los granates solo consiguieron poner en peligro la victoria local con la entrada de Berni, que tuvo las mejores ocasiones visitantes, hasta que Javi Pereira cerró el encuentro con el tercer tanto. Antes ya habían marcado Sylla en la primera mitad y Brais Pedreira al poco de iniciarse la segunda. Sin hacer un gran encuentro, los arlequinados suman tres puntos de forma relativamente cómoda y pueden comenzar a preparar un encuentro que va a ser clave para cerrar la participación en el play off, el duelo con la UD Ourense, uno de los rivales directos en la lucha por colarse en la fase de ascenso.

Apenas habían transcurrido veinte segundos de juego y el Arosa ya tenía su primera oportunidad en un cabezazo de Iñaki Martínez que se marchaba alto. Los arlequinados no querían dar opciones a la sorpresa ante un equipo que está prácticamente descendido. Presión alta y verticalidad tras robo fueron las armas que el Arosa esgrimió en los primeros instantes.

Tan solo habían pasado siete minutos de juego cuando llegó el tanto. La defensa del Pontevedra cedió un córner en una mala salida por la presión arlequinada e Iñaki Martínez lo ejecutó al corazón del área. Allí llegaban Sylla y el defensa Santi Garrido, que acabaron empujando el balón al fondo de las mallas de Pedro Ares.

El tanto no cambió el encuentro, el Arosa seguía presionando muy arriba y el Pontevedra B mostraba muchos problemas para sacar el balón desde atrás. No fue hasta el minuto 15 cuando el Pontevedra se comenzó a estirar y a encontrar a sus hombres más adelantados, pero sus ataques acaban muriendo en la frontal del área. El encuentro entró en una fase de tedio en la que el Arosa se relajó y el Pontevedra B no supo como causar daño. Antes de que llegase la segunda mitad, el Arosa se desperezó. Primero con una gran jugada de Martín Diz, que recogió un balón a campo abierto, se adentró en el área, donde recortó a un rival para disparar cruzada. Sin embargo, Pedro Ares le adivinó la intención y metió una mano salvadora para su equipo. Después fue Sylla el que falló un disparo en boca de gol, enviando el balón rozando el palo.

Diego Enjamio trata de frenar a Hugo Padín durante el encuentro de ayer. / Noé Parga

La segunda mitad arrancó con el Arosa bien posicionado, buscando el gol que sirviese para cerrar el encuentro. Sylla estuvo cerca de conseguirlo en el 50 tras aprovechar un nuevo error de la zaga visitante, pero su disparo acabó siendo desviado por Pedro Ares. En la siguiente ocasión, los arlequinados no fallarían. Brais Pedreira recibió en la frontal, recortó a su marcador y cruzó ante la salida desesperada de Pedro Ares para ampliar la ventaja.

Con la ventaja en el marcador, el Arosa se echó atrás y el Pontevedra B comenzó a tener ocasiones. La más clara llegaría en el minuto 60, en una gran jugada visitante que finalizó con disparo de Berni. El disparo superó a Raúl, pero se encontró con el pie milagroso de Martín Sánchez, que evitó el tanto. Tan solo tres minutos después, Toni Otero se sacó un centro que Berni remató en el segundo palo, obligando a Raúl a sacar una buena mano para evitar el tanto. Ahora era el Pontevedra B el que presionaba alto y trataba de robar en campo contrario, metiendo en complicaciones a la defensa local

Raúl volvió a ser decisivo en el minuto 76, al despejar un disparo cruzado de Pacheco que llevaba marchamo de gol. Eran los mejores momentos del Pontevedra B pero no consiguieron reducir ventajas y se encontraron con un golazo de Javi Pereira que establecía el 3-0 cuando el partido agonizaba. Ya en el descuento, Diego Enjamio se inventó una jugada, en la que fue dejando rivales atrás hasta que soltó una latigazo al que respondió con una gran parada Pablo Ares.

Luisito antes de iniciarse el encuentro en A Lomba. / Noé Parga

“Estoy muy contento con los tres puntos”

El técnico del Arosa, Luis Míguez “Luisito” se mostraba ayer muy satisfecho por los tres puntos conseguidos que “nos permiten estar un poco más cerca de disputar, por segundo año consecutivo, el play off de ascenso”. Pese al resultado, Luisito reconocía que “en el juego, estuvimos mejor en otros partidos; fallamos mucho en la definición, porque en la primera parte pudimos sentenciar, pero está claro que el campo no permitía muchas florituras con el balón”. El entrenador de Teo lamentó que el campo estuviese tan duro, un hecho que “nos favoreció en la presión, pero nos dificultó mucho la circulación porque era difícil desplazar el balón”. De todas formas, el equipo “estuvo a un muy buen nivel y ellos solo nos crearon dos ocasiones mientras nosotros las fallamos de todos los colores; ahora no nos queda otra que comenzar a pensar en la UD Ourense”.

Iñaki Leonardo trata de superar a un rival en el encuentro de ayer. / Noé Parga