Presencia masiva de la flota arousana en Sevilla

La flota arousana participa este fin de semana en el Campeonato de España de Invierno, que se celebrará en la ciudad andaluza de Sevilla. Hasta allí se desplazan un total de cuatro clubs de la comarca y 40 palistas. El club que más palistas desplaza es el As Torres Romaría Vikinga de Catoira, que contará con la representación de 15 kayakistas y canoístas; el Náutico de Pontecesures compite con diez; y el Náutico O Muiño de Ribadumia y el Club Piragüismo Illa de Arousa lo harán con 7 cada uno. A esta cifra hay que unir la presencia de la grovense Valeria Oliveira, candidata al triunfo en la categoría canoa femenina sub-23 en las filas del Piragüismo Poio.

En aguas del Guadalquivir, los palistas arousanos deberán recorrer 5.000 metros y las opciones de medalla son muchas. Entre la flota arousana destaca la participación de la kayakista juvenil del Piragüismo Illa, Lucía Tenreiro, o de Iván Alonso, del As Torres. Donde la flota arousana tiene muchas más opciones de conseguir subirse al podio es en la canoa. En el lado femenino, a Oliveira se suman las juveniles Nerea Novo (Náutico de Pontecesures) y Lara Remigio (Náutico o Muiño de ribadumia), mientras en la categoría masculina sub-23, destaca la presencia de Pedro Torrado (As Torres) y de Carlos Picón (O Muíño). En la categoría sénior estarán luchando por una medalla los palistas Diego Miguéns y Fernando Busto, del As Torres Romaría Vikinga.