Un rival cargado de incógnitas

Los momentos convulsos que está viviendo el Lugo se han extendido a su equipo filial, el Polvorín que, a falta de unos días para acudir a A Lomba a medirse con el Arosa, todavía no cuenta con entrenador. El equipo lucense comenzó la temporada bajo la tutela del que fuera portero del primer equipo, Roberto Fernández. Sin embargo, el equipo no acababa de arrancar, por lo que se acabó prescindiendo de sus servicios en el pasado mes de diciembre. La dirección deportiva del club decidió recurrir, de nuevo, a Roberto Trashorras, que ya se había encargado del filial la temporada anterior, pero que no había sido renovado tras finalizar la campaña anterior, en la que el Polvorín descendió a la Tercera División.

Con el exjugador del Celta y Rayo Vallecano, entre otros, el Polvorín había conseguido levantar la cabeza y abrir una pequeña brecha con los puestos de ascenso, pero v la crisis de resultados que atraviesa el primer equipo, que ya le ha costado el puesto a Pedro Munitis y a Paulo Alves ha provocado que el club haya decidido dar la oportunidad a Trashorras de ser el responsable del primer equipo.

Desde el club se aseguraba ayer que en el banquillo de A Lomba habrá un entrenador, aunque todavía se encuentran trabajando en su perfil. No se descarta ninguna opción, que pueda pertenecer a la estructura de la cantera del equipo “albivermello” o que se recurra a otro perfil que avale su conocimiento tanto del fútbol de formación como de la Tercera División. También será una incógnita qué jugadores saltarán al terreno de juego de A Lomba el domingo, ya que Trashorras podría recurrir a alguno de ellos para completar la convocatoria del primer equipo y darles la oportunidad de debutar en la 1ª RFEF, en la que milita el CD Lugo.

El equipo lucense ocupa la 13ª plaza de la clasificación, con 24 puntos, tan solo tres de distancia del Viveiro, escuadra que ocupa el último puesto de descenso. El Polvorín llegará al encuentro después de conseguir dos igualadas consecutivas y una victoria reparadora. Lo hizo con un tanto de Arhoun el pasado fin de semana, un gol que les permitió superar a la SD Sarriana. Se trata de un equipo muy joven que ha pagado, en más de una ocasión, sus errores y precipitaciones a la hora de tomar una decisión con el balón. Sin embargo, cuenta con mucha calidad y con jugadores que se encuentran en la órbita de otros equipos.

Su máximo goleador es Jorge Maceira, que suma cuatro goles en lo que va de temporada, aunque el equipo no acostumbra a anotar mucho, ya que, con 17 goles, se encuentra entre los peores de la categoría en ese ranking. Si se caracteriza por defender bastante bien, ya que apenas ha encajado 22 tantos esta temporada.