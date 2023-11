Los torneos sociales del Clube Xadrez Fontecarmoa se celebraron en A Peixería con los rangos de edad de la nueva temporada 2024. Esta competición contó la participación de casi 100 federados del club, entre la totalidad de los seniors, juveniles e infantiles y los menores de 12 años que compitieron en un torneo separado.

La cita servirá además de base también para confeccionar los equipos que próximamente competirán en la liga regular donde el Fontecarmoa participará esta temporada con 16 equipos, siendo el principal referente el CXF-Viajes InterRías Sanxenxo que disputará División de Honor Gallega y Segunda Nacional. Otros cuatro equipos tratarán de mantenerse en la Primera División Gallega: Espazo Xove, Baños Print, McDonald´s y Cafetería La Marina.

Después de las siete rondas en disputa en la categoría sub 12, Lois Roo se proclamó campeón al vencer en todas sus partidas, quedando primero en sub 10 Ero Carballa y Liam Puceiro en sub 8.

En el open absoluto el Maestro Internacional Julio Suárez fue campeón con pleno de victorias. Segundo fue David Suárez y tercero Gonzalo Bouza-Brey. La primera plaza femenina fue para Irene Diz que finalizó en un meritorio cuarto puesto. Entre los más jóvenes que participaron en esta categoría, destacar la actuación de Aarón Gómez, que alcanzó la sexta a tan solo medio punto del podio.