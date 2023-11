Regresaba a las canchas la pivote Carol Fajardo. Fue agua de mayo para un Asmubal corto de efectivos, y que precisaba de su presencia para tener chance ante el Porriño como así fue a modo de triunfo.

Mermada y reservada por Juan Costas para el ataque, la primera parte fue un querer y no poder. El 6-0 meañés no encontraba manera de sujetar a las fintadoras del Porriño, que hallaban con más facilidad de la prevista, pasadizos por el centro. Y, cuando no, Aroa Fernández dio con su racha desde los nueve metros, ante una portería meañesa que no acababa de sumar, algo que sí hacía María Lago bajo el marco del Porriño.

El mal arranque se plasmó en un 2-6. Se engancharon las verdinegras (5-6), pero no más. A partir de ahí, el Porriño mantuvo ventajas de entre uno y tres goles, llegando al descanso un parcial de 13-16.

Visto lo visto, parecía que el Inelsa Solar no iba a poder con el Porriño, hasta que Juan Costas, sin más opción, tuvo que tirar de Fajardo también para la defensa. La aportación de la brasileña atrás fue clave, ajustando el triángulo con Sofía Arangio y Laura Miniño, que crecían a su lado. Así fue medrando la defensa meañesa hasta materializar un parcial de 5-0, que llevaron el 15-18 a un 20-18 del 43 que cambiaba el sino del choque.

Un siete metros de Laura Miniño subía una renta de 4 (26-22), pero ahí, con el cansancio al límite, llegaron los errores que propiciaron un parcial de 4-0 del Porriño que ponía las tablas. Con 48 segundos por jugar, y tras tiempo muerto, el Asmubal tuvo el balón decisivo que decidió Laura Miniño con coraje subiendo el 27-26. Dejaba 34 segundos al Porriño para un ataque, en el que perdió el balón y dando una última posesión al Asmubal que anotó un gol más, pero fuera de tiempo.