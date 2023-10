Hubo que emigrar a Vilaxoán para que el Arosa consiguiese su primera victoria del curso. Lo hizo en un duelo en el que fue superior ya que gozó de las mejores ocasiones, aunque volvió a demostrar que al equipo le cuesta mucho materializar en gol las ocasiones que crea ante equipos que le exigen en la presión. Los tres puntos son un auténtico bálsamo para el equipo justo antes de la disputa de lo que será un duelo histórico con el Granada el próximo jueves en la Copa del Rey. A Vilaxoán acudió gran parte de la afición, que atestó la única grada cubierta del campo, viendo como el equipo ejecutaba de salida unos primeros 25 minutos de calidad, con jugadas asociativas que no encontraban finalización ante un rival que defendía de forma ordenada y atento a salir en una transición rápida.

La primera ocasión clara llegaría en el minuto 6, en un centro chut de Iñaki Martínez al que no llegó ningún delantero. Tan solo tres minutos después el propio Iñaki fallaría una doble ocasión clarísima. La jugada nace en un centro desde la banda derecha, a Marcos Souto se le escapa el balón de las manos que le cae al centrocampista arlequinado que, hasta en dos ocasiones, lo estrella contra el portero ante la desesperación de la grada.

Un disparo lejano de Ángel era el principal acercamiento de un Betanzos que comenzaba a recular ante el empuje local que, pese a mostrar un buen juego, era dominio era infructuoso. Un cabezazo de Marcos Mella a las manos del meta del Betanzos fue la antesala de una larga jugada de los visitantes en la que un defensa evitó que Vituco acabase disparando a puerta en una buena posición.

Marcos Souto volvió a ser vital en el minuto 20. Una gran jugada trenzada entre Iñaki Martinez y Martín Diz por banda izquierda dejó solo a Rubo ante el portero visitante. El delantero local llegó un poco forzado a la pelota y su disparo lo repelió el betanceiro. El meta volvía a salvar a su equipo en el 32, en un saque de esquina peinado por Rubo y, en el segundo palo, cabeceado por Pacheco, pero el meta visitante adivinó perfectamente el lugar a donde iba el balón, evitando el tanto que tanto estaba buscando, y necesitando, el Arosa. En la portería contraria, Manu Táboas atrapaba un balón antes de que llegase a Juan de Dora, que se disponía a fusilar. El propio Juan de Dora, en una jugada en la que se fue de todos sus rivales, acabó disparando a las manos de Manu Táboas, que tuvo que atrapar el balón en dos tiempos.

La segunda mitad arrancó por los mismos derroteros y Luisito decidió agitar el banquillo, fijando a Sylla en punta y dando profundidad a las bandas al cambiar a Martín Diz de la izquierda a la derecha y colocando en la primera a Javi Pereira. La decisión no parecía haber funcionado, ya que el Arosa seguía atascado con la presión rival, con muy pocas opciones de inquietar al meta rival.

Pero llegó el minuto 68, momento en el que Martín Diz se hace con un balón en su propio campo. El centrocampista vilagarciano inició una carrera en la que fue sorteando rivales hasta alcanzar la línea de fondo, desde la que centró atrás. Sylla solo pudo peinar el balón, pero la fortuna quiso que este fuese a parar a los pies de Iñaki Martínez, que llegaba desde la segunda línea, para que acabase colocando la pelota en el fondo de las mallas.

El tanto, tan esperado por la afición local después de seis meses sin celebrar uno, fue una explosión de alegría para toda la grada y para el propio equipo, que llevaba demasiado tiempo conteniendo la rabia.

A partir del tanto, el partido no cambió sustancialmente. El Betanzos intentó estirarse un poco más y comenzó a montar transiciones rápidas para tratar de sorprender a un Arosa que se estaba mostrando muy serio en defensa. Los dos equipos tuvieron algunas opciones en un centro de Sylla al que no llegó Martín Diz y en un disparo de Juan de Dora que se fue alto.

Cuando se cumplía el minuto 83, llegaría la sentencia. La jugada nace en un balón que Sylla peleó hasta la extenuidad con uno de los centrales locales. El senegalés aguantó todas las tarascadas antes de ceder a Javi Pereira. Este vio la llegada en diagonal de Martín Diz desde la banda derecha y se la puso para que el vilagarciano, de tiro cruzado, hiciese subir el segundo al marcador. Con el 2-0, el partido prácticamente finalizó y los jugadores del Arosa comenzaron a pensar en el sueño que se va a hacer realidad el próximo jueves, el de jugar contra un equipo de 1ª División en la Copa del Rey.

Luisito: "No era normal lo que nos pasaba"

“No era normal lo que nos estaba pasando, porque el equipo jugaba bien y hoy volvió a hacerlo en los primeros 25 minutos, mostrando un nivel altísimo, pero no las metimos, por eso me alegra esta victoria, por la gente que compone el Arosa, que se lo merece”. Así iniciaba su análisis del encuentro Luisito, el técnico del conjunto arlequinado después de sumar su primera victoria como local en la liga. El preparador arlequinado apunta a que la clave estuvo en el cambio de sistema que introdujo en la segunda mitad, “el equipo mejoró mucho, y eso es lo que necesito, que la gente que está fuera pelee por estar dentro; creo que el resultado es inapelable”. El resultado debe servir para superar los fantasmas que rondaban la cabeza de los futbolistas, que “ves que se matan en cada entrenamiento, donde hacen cosas impresionantes, pero ves que llega el partido y no les llega, pero sigo confiando en este equipo, porque ves que al equipo solo le faltaba gol, y parece que lo encontramos hoy”. Ahora toca pensar en el Granada, un partido en el que Luisito advierte que su equipo “jugará al 200% y tengo muy claro que lo vamos a empezar ganando 1-0, porque la gente va a estar a muerte con el equipo; que no le quepa duda a todo el mundo que hay mucha diferencia entre los dos equipos en una liga regular, pero a 90 minutos, puede pasar cualquier cosa”.