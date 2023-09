Sieiro y Fontán, a por el C-2 olímpico

España tendrá plaza en la prueba de C-2 500 gracias a los sevillanos Cayetano García y Pablo Martínez, que este año defenderán ese logro en el primer selectivo, que se disputará en el mes de abril, coincidiendo con la Copa de España. Si ese selectivo lo ganan los sevillanos, se quedarán con la plaza de París, pero si Fontán y Sieiro consiguen vencer en esa prueba, todo se trasladaría a la Copa del Mundo de Szeged del mes de mayo. La mejor de las dos embarcaciones españolas será la que acabe participando en los Juegos Olímpicos de París y ese es el gran objetivo con el que parten los dos.

Tanto Sieiro como Fontán, acompañados del presidente del club, José Manuel Vázquez Núñez, y del director técnico, José Manuel Vázquez Navia, acudieron ayer al Concello de Ribadumia como protagonistas de un pequeño homenaje que se le tributó desde la administración municipal por haber conseguido revalidar el título de campeones del mundo en el C-4 500. Ese logro se consiguió en la ciudad alemana de Duisburgo el pasado mes de agosto, en compañía del cangués Pablo Graña y del mallorquín Joan Antoni Moreno.

Durante el acto se hizo un repaso a los logros conseguidos por el club esta temporada, con una amplia base que ha dado muchas alegrías, como el Campeonato Provincial en las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. Pero en el acto, como no podía ser de otra forma, se hizo especial hincapié en los logros individuales de Sieiro y Fontán. Al final del acto, se hizo entrega de una serie de regalos. El Concello entregó un aplaca de cristal a los cuatro representantes del club, una fotografía a José Manuel Vázquez Navia y un cuadro a los dos campeones del mundo. Por su parte, el alcalde, David Castro, recibió una camiseta de la selección española de piragüismo y una foto firmada por los dos campeones del Mundo.

Tanto Sieiro como Fontán firmaron en el Libro de Ouro del Concello de Ribadumia antes de desplazarse toda la comitiva a Cabanelas para visitar las instalaciones del Náutico O Muiño.

La Red Natura obliga a variar la Baixada do Umia





Habrá XXIX edición de la Baixada do Umia. La emblemática prueba que organiza el Náutico O Muiño de Ribadumia se va a celebrar el próximo día 30, pero va a incluir muchas modificaciones, tanto en las pruebas como en su recorrido. El motivo son las trabas con las que se ha encontrado el club para organizarla, al emitir los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente un informe contrario por pasar por Rede Natura. La entidad ha tratado de convencer a la administración de que la prueba no supone un riesgo para las especiales protecciones de un espacio incluido en Rede Natura, pero la tardanza en responder, con la fecha echándose encima, les ha llevado a buscar una alternativa. Así que, en principio, la intención es que tenga dos recorridos, con una “short race” con un porteo obligatorio y de 1,7 kilómetros que servirá para determinar el orden de salida de la prueba de la tarde y que será eliminatoria. Las finales de la tarde serán de unos seis kilómetros. La Baixada do Umia e suna de las pruebas más emblemáticas del piragüismo gallego y, en la última edición, participaron más de 500 palistas que llenaron de colorido las aguas del río Umia. La prueba estaba prevista para el pasado mes de julio, pero tuvo que modificarse la fecha hasta ubicarla en el 30 de septiembre. El club espera que las fechas no supongan un freno a la participación de palistas y augura una prueba muy atractiva con las novedades que se van a introducir.