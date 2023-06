Julio Rey ha decidido poner fin a su continuidad en el Arosa. El jugador más querido por la afición arlequinada anunció en rueda de prensa, y entre lágrimas, su decisión de rechazar la oferta de renovación planteada por la entidad. La causa son las diferencias con Luisito, entrenador del equipo, y el hecho de que el jugador considere que el trato humano recibido por el técnico "haya excedido los límites de lo permitible. Cuando lo profesional repercute en lo personal hay que tomar una decisión por mucho que duela".

El canterano tomó la palabra totalmente abatido por tener que tomar la decisión de salir de su club, un Arosa al que considera "mi familia", a lo que inmediatamente añadió que "no todo vale en la vida y es la decisión que he tomado. Me voy con la sensación de que nadie me puede decir nada y eso me deja tranquilo".

Acerca de la causa en concreto de su decisión, Julio Rey apunta directamente a un comentario realizado por el entrenador sobre su madre, "tengo muy claro en la vida lo que puedo permitir y lo que no. Mi madre dio la vida por nosotros, juntos superamos el trance de la muerte de mi padre y dio la vida por sus hijos y el cariño que le tengo a mi madre es incalculable". Añadió a este respecto que "hay cosas que no se pueden pasar y por eso no puedo seguir en el Arosa. Llevo dos días sin dormir, con lágrimas en los ojos, pero tengo que ser consecuente con lo que pierdo y lo que dejo de tener en A Lomba. El Arosa es un gran club y seré un arosista más para siempre".

En su triste despedida de una entidad que le quiere, el jugador vilagarciano se despidió de Manuel Abalo, del que apuntó "que siempre he intentado corresponder su cariño". Así como de otros miembros de la junta directiva y personal laboral del club, pero especialmente de "unos compañeros que serán amigos para toda la vida". Y de una afición de la que apuntó que "todo el cariño que me ha dado no es ni la mitad que yo le puedo tener, y es mucho". Entre lágrimas quiso tener un aparte para su familia "por haberme traído a este club y ojalá yo en un futuro pueda hacer lo mismo con mis hijos".

Manolo Abalo también señaló que la decisión adoptada por Julio Rey "creo que es una equivocación el marcharse. A veces hay cosas que se malinterpretan. A mí también me faltaron al respeto muchas veces y he tenido que aguantar. Ojalá en 48 horas recapacite y se quede en el club que le quiere".

Del mismo modo, el presidente defendió la comunión del vestuario con el entrenador y la apuesta de la directiva por la continuidad de Luisito. "Nunca vi un problema en todo el año. El entrenador está renovado y hay que tener respeto por todo el mundo y las decisiones que se tomen. Es un entrenador que hace todo lo posible por el equipo y este año nos quedamos a un partido de ser campeones que hace 30 años que no somos". E insistió nuevamente Manuel Abalo en que considera que "Julio tiene en su mano seguir. El entrenador también quiere que siga y por algo fue uno de los que más minutos jugó este año. El club necesita a Julio y desde la directiva queremos que siga, pero no ha sido posible convencerle. Nos duele a todos y que por una palabra mal dicha o mal entendida termine la cosa así".

Sin futuro deportivo definido, por el momento, Julio Rey dice un hasta luego al Arosa pocas horas antes de una asamblea en la que los socios tienen la oportunidad de expresar su parecer al respecto de la situación generada que ya está generando un profundo debate en un arosismo que pierde a un emblema de los últimos años.