El Arosa ya sabe cuál es el camino que le queda por seguir para un ascenso a 2ª RFEF que ayer se le escapó de manera directa. Necesitaban los arlequinados un mejor resultado del que lograra el Fabril en O Barco y sucedió exactamente lo contrario. Los de Luisito cayeron en Vilalba y los filiales deportivistas ganaron a un rival ya descendido. Todo ello para resignación de la ejemplar afición vilagarciana que se desplazó hasta A Magdalena en un número superior a las 300 personas. Una cifra que podría incluso superarse el próximo domingo en O Couto en la ida de la primera eliminatoria del play off ante la UD Ourense.

Al contrario de lo que sucedió en las últimas jornadas, el Arosa no fue el equipo valiente, ambicioso e intenso que se esperaba. El Racing Villalbés, bien posicionado, supo incomodar a los visitantes y avanzar hacia la portería rival con Santi Gegunde como lanzador. Todo ello en un tapete verde y mojado que avivaba aún más la circulación del balón.

Empezó llamando primero a la puerta el equipo de Simón Lamas. Un centro de Buyo obligó a intervenir a Manu Táboas. Hubo réplica arlequinada en un remate de Sylla, a centro de Pedreira, que se le fue ligeramente arriba. A la siguiente aproximación ya no perdonarían los lucenses. Fue en un saque de banda que reflejó la desconcentración del Arosa. Una combinación entre Gegunde, Javi Varela y Álex Pérez terminó con el tanto de este último tras tocar su remate en Brais Pedreira.

Desde Calabagueiros llegaban noticias alentadoras de cara a la segunda parte con el empate del Fabril, pero había que darle la vuelta al resultado. Y con esa intención volvieron los de Luisito tras el refrigerio. El técnico introdujo cambios y el equipo demostró que quería jugar la única bala que podía disparar, la de ganar en A Magdalena.

Con Iñaki como jugador referencia en ataque, el Arosa tuvo varias aproximaciones. Fue Sylla el que avisó primero tras ganarle el duelo a Buyo, su pase a Iñaki fue sacado de la trayectoria del gol por un defensa. Poco después, los arlequinados pidieron un penalti por manos tras un disparo de Cotilla, pero la relación del Arosa con las penas máximas a favor esta temporada es paupérrima, con solo uno señalado a favor en 30 jornadas.

Insistieron los vilagarcianos ante un rival que dio un paso atrás y que también tenía en juego asegurar su plaza en play off. La mejor ocasión fue un cabezazo de Iñaki a saque de esquina que Santomé sacó de la escuadra con una gran parada. Se desperezó el Villalbés y tuvo el 2-0 en dos ocasiones. Para más inri, llegaban noticias de la victoria del Fabril. Con todo ello, Luisito reforzó el ataque y el Arosa fue quien de empatar con un tanto de Hugo Losada. Luego llegó un penalti más que polémico por manos de Pacheco y Pablo Rey hizo el 2-1 que rubricó el pasaporte del Arosa a un play off que siempre quiso evitar.

Ficha del partido: Rácing Villalbés 2 Santomé, José Varela, Vérez, Joel, Buyo, Javi Varela, Make, Marcos Álvarez (Dani Fernández, min. 84), Rares (Pablo Rey, min. 63), Álex Pérez (Damián, min. 86) y Santi Gegunde (Cuadrado, min. 84). Arosa 1 Manu Táboas, Pacheco, Martín, Cotilla, Brais Vidal (Jorge Fajardo, min. 70), Abel Suárez (Hugo Losada, min. 70), Brais Pedreira, Iñaki, Julio Rey (Javi Sandá, min. 46), Borja y Sylla. Goles: 1-0 , min. 21: Álex Pérez; 1-1, min. 79: Hugo Losada; 2-1, min. 83: Pablo Rey, de penalti. Árbitro: Álvarez Calderón (Vigo). Amarilla a Joel, Vérez y Pablo Rey por los locales y a Martín por los visitantes. Incidencias: Jornada 30ª y última en 3ª RFEF. Cerca de 300 espectadores del Arosa en Magdalena.

Luisito: “Solo un penalti a favor en toda la liga es una vergüenza”

En su valoración inicial, Luisito apuntó que “En la primera mitad no estuvimos bien. Nos costó mucho con balón y tuvimos muchos errores en lo defensivo. En la segunda parte expusimos mucho. Muy bien con balón y generamos muchas ocasiones de gol. Lo que no se puede, en un partido así, es pitar un penalti como el que nos pitaron”.

El discutible penalti que dio origen al 2-1 llevó al técnico arlequinado a expresar “que un equipo como el nuestro, con todo el caudal ofensivo que tiene, que acabe la liga con un solo penalti a favor es una vergüenza. No voy a decir que no quedamos campeones por los árbitros, pero me duele porque lo que quiero es justicia con mis futbolistas que se matan a entrenar”.

Además de agradecer tanto apoyo de la afición, Luisito expresó que “ahora no vale la pena lamentarse. Toca preparar a conciencia la eliminatoria con la UD Ourense”.