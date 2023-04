Fue desde el principio un Arosa propositivo y valiente, con la portería rival como norte. Quizá el sistema, quizá los futbolistas, pero todo a ciencia cierta, hizo que el juego fluyese partiendo desde un deseo de recuperación de la pelota en zonas de riesgo en la creación de la Unión Deportiva Ourense, que solo dispuso del balón en los primeros cinco minutos.

Con paciencia y ofreciendo buenas soluciones de pase, los de Luisito fueron capaces de hacer transitar el balón por dentro para luego encontrar los espacios en los costados, especialmente en el derecho donde Brais Pedreira daba altura y profundidad. Por su banda se generó el primer gol del Arosa forzando un saque de esquina. Él mismo lo botó y el rechace de la defensa cayó en la frontal del área, desde donde Iñaki Martínez enganchó una gran volea con su bota izquierda que se coló tras un bote pegado al palo derecho de la portería de Ramón.

Solo habían transcurrido 10 minutos y el escenario ya era favorable a los vilagarcianos. Los locales notaron el golpe sin saber que solo tres minutos después le llegaría por duplicado. Fue en una acción individual de Sylla, mucho más activo cuanto más cerca del área. El senegalés arrancó con fuerza ganándole el duelo a Viti para rematar un tanto forzado. Ramón paró el disparo, pero el rechace cayó a pies de Borja Míguez para asestar el 0-2 sin haber llegado todavía al primer cuarto de hora.

Lejos de dar un paso atrás, el Arosa mantuvo bien altas sus líneas defensivas. A ello contribuía la seguridad de la línea de tres con el argentino Nacho Carús ejerciendo de caudillo. No cedió ni un solo duelo en una primera parte pletórica. Fue en el tramo final de la misma cuando el equipo de Jorge de Dios pudo enlazar más pases, pero ni eso se vio traducido en remates que pudiesen recortar la diferencia.

El juego fue languideciendo hasta el descanso entre el quiero y no puedo de los locales y la sensación de control de un Arosa al que el marcador no hacía más que refrendarle que su crédito en la pelea por el ascenso se mantenía intacto, pese a que desde Somozas llegaban noticias menos esperanzadoras con el 0-1 a favor del Fabril.

La segunda parte empezó con un triple cambio del Ourense, pero el Arosa volvió a golpear muy pronto con el 0-3. Solo habían transcurrido dos minutos cuando una combinación entre Julio Rey, Brais Pedreira y Borja Míguez en transición terminó con un centro medido de este a la cabeza de Sylla para que batiese a Ramón a bocajarro.

Ni tiempo tuvo la nutrida afición del Arosa para la algarabía puesto que solo un minuto después, José se anticipó a toda la defensa visitante en un pase a la espalda de la línea para batir a Táboas en su media salida. O Couto explotó con una afición también de las de categoría superior. Precisamente la intensidad de la grada pronto se transmitió al campo y viceversa y todo cambió para el Arosa.

Jose pudo hacer el 2-3 obligando a Táboas a intervenir mientras el equipo de Luisito daba pasos agigantados hacia atrás en lo físico. Una excelente jugada colectiva finalizó con un disparo desde la frontal de Manu Núñez que supuso el 2-3 y se avecinaba lo peor para los intereses arlequinados.

Llegaron los cambios, pero nada cambió. Los rojillos siguieron percutiendo mientras el Arosa se entregaba a las transiciones para aliviarse de tanto asedio. Táboas volvió a salvar una falta directa de Champi, pero aún fue más decisivo para desviar un disparo de David Rojo nada más saltar al campo. Luisito reforzó su zaga con la entrada de Pacheco porque la avalancha local empezaba a dar miedo. También refrescó el técnico la dupla atacante muy mermada en lo físico dando entrada a los juveniles Fernando y Hugo Losada, logrando al menos atenuar la perseverancia ourensanista.

De ahí hasta el final, más intentonas rojillas, pero ante un mejor armado rival que pudo conservar un marcador de enorme mérito tras un gran partido de fútbol en el campo y en la grada con dos aficiones modélicas en todos los sentidos. Ni siquiera la victoria del Fabril en As Somozas empañó el gran sabor de boca de ganar en una catedral del fútbol gallego. La esperanza se mantiene viva.

UD Ourense 2

Ramón, Alex, Pablo Corzo, Raúl Melo (Jose, min. 46), Gabi (David Rojo, min. 67), Johny, Santi, Labrada (Varo, min. 46), Manu Núñez, Viti (Hugo, min. 81) y Osián (Guisande, min. 46).

Arosa 3

Manu Táboas, Santi, Carús, Martín, Brais Pedreira (Pacheco, min. 73), Cotilla, Brais Vidal, Julio Rey (Álex Rodríguez, min. 67), Iñaki Martínez (Jorge Fajardo, min. 67), Sylla (Hugo Losada, min. 81) y Borja Míguez (Fernando, min. 81).

Goles: 0-1, min. 10: Iñaki Martínez; 0-2, min. 13: Borja Míguez; 0-3, min. 47: Sylla; 1-3, min. 48: Jose; 2-3, min. 67: Manu Núñez.

Árbitro: Adrián García Rodríguez (A Coruña), auxiliado por Ignacio Crespo e Iago Senín. Amonestó a los locales Viti, Gabi y Manu Núñez. Por parte visitante amarilla para Brais Vidal.

Incidencias: Cerca de dos mil espectadores en O Couto con una gran representación de la afición vilagarciana.

Luisito: “Solo podemos pensar en ganar los dos partidos”

En su valoración del choque Luisito destacaba que “los futbolistas hicieron tal cual lo que les dije en el descanso y salimos bien y marcamos el 0-3. Nuestra desgracia fue que justo después en un pelotazo nos hicieron el 1-3 y, a partir de ahí, en un campo como O Couto, tienes que sufrir. Es un rival poderoso, muy bien estructurado, pero hay que reconocer que hicimos una primera parte muy buena”.

Sobre la lucha por el título, Luisito solo piensa en “ganar los dos partidos que faltan, no le puedo pedir más a los futbolistas. Estamos en play-off desde hace varias jornadas y hay que darle valor a lo que estamos haciendo porque es un éxito tremendo”. Preguntado por si lo vivido ayer puede ser lo que se encuentre en la fase de no ser campeón, el técnico dijo que “este partido vino muy bien para ver lo que nos podemos encontrar en el play off, pero quedan 6 puntos y vamos a por ellos por si falla el Fabril”.