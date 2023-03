El Mariscos Antón Cortegada sufrió una dura derrota en Santander, ante un líder que no le dio ningún tipo de concesión. Apenas se había iniciado el encuentro cuando las vilagarcianas ya habían encajado un parcial de 11-0 que se acabaría convirtiendo en una losa muy difícil de recuperar. En el primer cuarto, a las de Javier Nogueira no les salió nada, ni en defensa ni en ataque, pagando muy caro el esfuerzo realizado el día anterior en Barakaldo. El segundo cuarto ofreció cierta mejoría, confirmada en un tercer cuarto en el que el Cortegada llegó a meterse en el partido y a reducir la ventaja local por debajo de los diez puntos gracias a Mercy Wanyama y Blanca Manivesa. Sin embargo, las locales despertaron a tiempo en el último cuarto y ya no ofrecieron ningún tipo de opción a un Cortegada que se queda con solo dos victorias de ventaja sobre los puestos de descenso.

Ficha Técnica: Tirso Incentro 82 Michaela Stejskalova (20), Paula García (5), Inja Butina (4), Cristina Lázaro (4), Tereza Sedlakova (22)-quinteto inicial- Eva Oliva (10), Paula Ruiz (6), Alba Puente (0), Dunja Buzadzin (11), Nor Iman Mohamed (0). Mariscos Antón Cortegada 60 Blanca Manivesa (15), Carla García (5), Nuria Chorén (0), Ángela Coello (6), Mercy Wanyama (13)-quinteto inicial- Lorena Castro (10), Carla Rodríguez (9), Antía González (2). Parciales: 25-6; 42-19 (17-13); 57-45 (15-26); 82-60 (25-15). Árbitros: García Balzategui y Sánchez Núñez. Señalaron 12 faltas a las locales y 17 a las visitantes. Sin exclusiones. Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la jornada 13 disputado en el Palacio de los Deportes de Santander.