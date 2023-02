Arousa exhibe cantera en Muíños

La flota arousana volvió a brillar en el Campeonato Galego de Inverno de K2/C2 sobre 3.000 metros que se disputó en la localidad ourensana de Muíños. Hasta el embalse de As Conchas se desplazó una amplia representación de clubes de la comarca, destacando el Náutico de Pontecesures, que se acabaría subiendo al podio dos veces, en las categorías infantil femenina, donde fue primero y en cadete femenina, donde finalizó en la tercera plaza. A Illa se subió al podio en la categoría infantil femenina, al finalizar en la segunda plaza.

En lo que respecta a los palistas arousanos, estos consiguieron siete medallas, tres de ellas de oro, repartidas entre las diferentes categorías. Las tres medallas de oro fueron para canoístas. La primera de ellas fue en el C-2 cadete masculino para Íker Rey y Raúl Fernández , del As Torres Romaría Vikinga. Sus compañeros de equipo Xan Martelo y Gabriel Cascallar sumarían otro oro como infantiles B. La tercera de las medallas sería para las canoístas femeninas del Náutico O Muíño de Ribadumia Lara Remigio y Silvia Gago en el C-2 cadete. En ese podio también estuvieron las palistas de As Torres Marta Castro y Mariña Busto. As Torres sumaría otra plata por mediación de Tomás Pérez y Roi Davila (Infantil A C-2). Plata también consiguió A Illa en K-2 infantil A con Catuxa Suárez y Sara García y el C-2 de Pontecesures, formado por Lidia Rodríguez y Sabela Duro en Infantil.