A ganar en Cangas para renovar el crédito

Esta tarde en O Morrazo (17.00 horas) el Arosa tiene nueva batalla en su intento de conquistar el liderato. A dos puntos del mismo, visita a un Alondras que todavía está a la búsqueda de encontrar una línea óptima de rendimiento y con el descenso como amenaza latente.

El primero en encender el estado de alerta es el propio Luisito. La clasificación queda al margen en el análisis del técnico sobre el potencial de los de David Páez. “Es un rival muy duro que partió con otras expectativas al principio de temporada y que ahora están en otra realidad. Firmaron futbolistas para estar más arriba, pero se vieron obligados a cambiar de entrenador e imponer unas ideas diferentes”, apunta el de Teo.

En lo futbolístico, el Arosa espera un partido físico sobre un campo que no presenta las mejores condiciones para la circulación del balón. Además, el estilo de juego de los de Cangas lleva a Luisito a considerar que “apuestan ahora por un fútbol más directo. No inician prácticamente nunca desde atrás y es un equipo difícil a balón parado. En las transiciones también habrá que tener cuidado porque tiene futbolistas de nivel y que hay que respetar mucho porque no van a regalar absolutamente nada”.

El buen trabajo semanal ayuda a mantener la cuota de tranquilidad y confianza del técnico del Arosa. Con todo ello, el once que dispondrá esta tarde lo decidirá en el propio vestuario.

Una de las voces autorizadas de la plantilla del Arosa, Sergio Cotilla, tampoco pasa por alto la histórica dificultad que presenta el campo de O Morrazo. “Allí el Alondras siempre es muy intenso. Nunca es fácil ganar allí, pero vamos con ganas de sumar puntos que son muy importantes”, sostiene.

Un histórico, como el Racing Santander, visita Vilaxoán

La jornada dominical para el arosismo arrancará en Vilaxoán (12.00 horas) con la visita de un histórico como el Racing de Santander. El juvenil cántabro ocupa la cuarta plaza de División de Honor con 34 puntos, exactamente 15 más que los que acumula el Arosa después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

Con tres puntos de margen sobre la zona de descenso, los de David López “Perú” necesitan recuperar la confianza. En este sentido, el buen rendimiento que muestran como locales es una de los avales que manejan para hacer frente a uno de los trasatlánticos de la liga.