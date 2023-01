El liderato tendrá que esperar. La oportunidad que tenía el Arosa de arrebatarle la corona de la liga al Deportivo Fabril en el duelo directo se quedó en nada y los coruñeses regresaron a su casa con la sensación de haber salido airosos en una de las visitas marcadas en rojo en su calendario.

A Lomba registró además un espectacular ambiente. La llamada del club a todos los exjugadores de la entidad, además de la presentación de todos los equipos de cantera en el descanso, fueron factores que se sumaron al atractivo deportivo de la cita. Todo un sumatorio de reclamos que tuvieron como resultado una atmósfera de fútbol digna de categorías superiores.

Dispuso desde el inicio Luisito un rombo en el centro del campo con Abel Suárez con libertad para pisar el área rival. Robar y correr parecía la idea y así llegó la primera situación de peligro. Fue en una arrancada de Julio Rey quien conectó con Javi Sandá, pero su disparo forzado no tuvo consecuencias.

No tardaron en dar réplica los filiales. Fue en una combinación por la derecha tras la que Marc puso un balón perfecto al área pequeña, pero Jairo no llega por escasos centímetros a rematar con todo a su favor. La misma situación favorable a los intereses visitantes se produjo pocos minutos después. Nuevamente Marc la puso y, en esta ocasión, fue Nájera el que no acertó a conectar el remate.

La declaración de intenciones de ambos protagonistas prosiguió en forma de intercambio de acercamientos. El siguiente turno fue para los arlequinados y nuevamente con un Sandá que no supo resolver con acierto y contundencia otra situación de área. La presencia de centrocampistas en las cercanías de la portería defendida por el Fabril continuó con un remate de Abel Suárez que se fue excesivamente arriba.

En esas oleadas alternativas de acercamientos, el mejor y el más claro fue para los de Óscar Gilsanz. Llegó cuando Nájera cogió un balón en la frontal y conectó un remate que terminó siendo repelido por el poste. No se quedó ahí el susto para la numerosa parroquia arlequinada puesto que el rechace cayó en pies de un Martín Ochoa que obligó a Manu Táboas a hacer una gran parada con el pie cuando el banquillo deportivista ya se regodeaba visualizando el 0-1.

En medio de esa sensación de alternativas continuas se llegó al descanso. Todo ello sobre un césped cuyos trozos de tepe instalados recientemente se levantaban para asombro de todos los presentes en la fría tarde de A Lomba.

El paso por vestuario no le sentó bien a ninguno de los dos equipos. La dinámica del juego cambió por completo en la segunda parte. La acumulación de hombres en el centro del campo dio lugar a una sucesión de continuas disputas que mantenían el balón lejos de las dos porterías. Incluso durante varios minutos toda la atención en el estadio se centró en una señora que sufrió una lipotimia en la grada de Preferencia y requirió la presencia de una ambulancia.

La exigencia física iba en aumento sobre un césped que estaba cada vez en peor estado y eso hizo que no fuera hasta los últimos 20 minutos de partido cuando volvió a agitarse el avispero. La presencia de Sylla en las cercanías del gol dio lugar a la mejor oportunidad del partido. Fue en un centro lateral en el que el senegalés se impuso de manera imponente en el salto, pero Ríos realizó una extraordinaria parada que evitó el cambio de liderato que se pretendía.

No había dicho tampoco su última palabra el Fabril. Iñaki tuvo una oportunidad que no supo definir y también su compañero Marc remató en el área tras el córner posterior.

Los minutos fueron cayendo con la sensación de que los dos equipos asumieron el tramo final con una mentalidad de no perder el punto que ya tenían en su zurrón. El desgaste físico también contribuía a ello, por lo que todo tendrá que decidirse en las doce jornadas que restan de liga regular. De momento, el Arosa continúa a los mismos dos puntos del liderato y con el average perdido en caso de empate con los coruñeses.

Ficha del partido:

Arosa 0

Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Brais Vidal, Abel Suárez (Brais Pedreira, min. 82), Javi Sandá (Iñaki, min. 74), Julio Rey (Hugo Losada, min. 82), Sylla y Borja Míguez (Hugo Barcia, min. 87).

Deportivo Fabril 0

Ríos, Marc, Puerto, Barcia, Iano, Brais, Barba, Nájera (Iñaki, min. 82), Diego (Jesús, min. 66), Jairo (Rubén, min. 89) y Martín Ochoa (Juan, min 82).

Árbitro: Miguel Ángel Castro (Santiago), auxiliado por Julio Martínez y Pablo Botana. Amarillas para los locales Sylla e Iñaki y los visitantes Barcia e Iano.

Incidencias: Decimoctava jornada en 3ª RFEF. Cerca de 1.800 espectadores en A Lomba. Se realizó un homenaje a exjugadores del club y, en el descanso, tuvo lugar la presentación de todos los equipos de la cantera del Arosa.