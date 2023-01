No pudo ser. El Umia acabó sucumbiendo al empuje del líder, el Deportivo B, que se llevó los tres puntos de A Bouza en un partido que no le resultó sencillo. Es cierto que las coruñesas consiguieron ponerse por delante en el marcador muy pronto, con un tanto de Tatiana cuando todavía no se habían cumplido los cinco minutos de juego, pero después tuvieron que enfrentarse a un Umia que gozó de ocasiones para conseguir la igualada.

No sería hasta el minuto 80, cuando Monteagudo anotaba el 0-2 que acabaría siendo el resultado definitivo. La derrota deja a las de Barrantes en la undécima plaza de la clasificación con 17 puntos en su casillero y con una renta relativamente cómoda ante las rivales que vienen por abajo.