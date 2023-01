Un líder llamado Europa visita San Pedro para empezar el año

La competición en 2ª RFEF vuelve a lo grande para el Viajes Interrías. Tras el parón navideño, el arranque del nuevo año se producirá esta tarde en San Pedro (16.30 horas) recibiendo, ni más ni menos, que al líder de la categoría. Un Europa de Barcelona que llega con una trayectoria prácticamente inmaculada después de ganar nueve de los doce encuentros disputados y caer en solo uno de ellos.

El conjunto celeste retomó los entrenamientos el pasado lunes para completar una buena semana de trabajo. Con jornadas incluso de doble sesión, Luis Treviño destacó que “las jugadoras volvieron con muy buen ánimo y eso se notó en la calidad de los entrenamientos. Ganar al Sárdoma el último partido del año sirvió para reafirmar muchas cosas y esta semana nos hemos centrado más en nosotras mismas que en el rival y nos ha venido muy bien”.

Ganar al Sárdoma el último partido del año sirvió para reafirmar muchas cosas Luis Treviño - Entrenador del Viajes Interrías

No le duelen prendas al entrenador vilagarciano en reconocer la teórica superioridad de las catalanas, “sabemos que el Europa es un equipo que tiene un par de marchas más por calidad que nosotras. Eso no quiere decir que vayamos a entregar nada ni mucho menos, pero sí que hemos enfocado más el trabajo a seguir puliendo y asimilando nuestros conceptos”.

Con jugadoras formadas en las inferiores de clubes como el Espanyol o el Barcelona, muchas de ellas habiendo tenido etapas como internacionales, el Europa pasa por ser un rival al que Treviño califica de “claro candidato a ganar la liga. Tienen mucho fútbol, pero también alguna debilidad que trataremos de explotar sin obviar lo difícil que se presenta”.

Cabe destacar que el cuadro barcelonés ha ganado todos los desplazamientos realizados hasta la fecha, un dato que descubre su fortaleza. Para romper esa racha, el Viajes Interrías apuesta por “tratar de ser verticales y directos con nuestro juego. Tenemos que plantear un partido incómodo en todas las zonas del campo y sin complejos. Es el típico encuentro en el que tenemos mucho más a ganar que a perder y vamos a ser valientes y a jugar con carácter”.

Otro líder también pasará por A Bouza

También a las 16.30 horas en A Bouza y también ante el líder de la categoría, el Deportivo B, retomará el pulso competitivo el Umia en la Primera División Nacional. El equipo de Miguel Cores tratará de alterar la marcha de un conjunto coruñés que todavía no sabe lo que es perder después de 12 triunfos y un empate hasta la fecha.

Las ausencias en las locales serán un inconveniente añadido. A ello hay que sumarle el largo tiempo de inactividad competitiva del equipo de Barrantes que disputó su último partido oficial el 3 de diciembre. Con todo ello su técnico considera que “noto al equipo con ilusión y ganas de competir con el plus de tener enfrente al Deportivo. No va a haber un partido más motivante que este. El objetivo inicial será el ser capaces de plasmar lo que entrenamos, pero no deja de ser un partido complicado”.

El Arousana recibe al Noia

En Vilaxoán (17.30 horas) el Atlético Arousana recibe al Noia en partido de la Primera División Autonómica. Las vilagarcianas, instaladas en la zona media, necesitan un triunfo para poner el mejor broche a la irregular primera vuelta.