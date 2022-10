Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueb a texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto dimentum erat at luctus. Quisque enim risus, sodales non pharetra iue enim urna, gravida id mollis quis, ultrices ut ligula. Praesent mollis eros ac massa hendrersf dsfdsfdsfsdfsdfdsfsdafdsfsdafadsfdsfasdafasdfdsfdsfsdf sad fasit in vestibulum elit poSed pretium semper urna, eget euismod risus imperdiet nec. Aliquam non elementum velit. Phasellus et ligula orci. Curabitur auctor accumsan dolor non vestibulum. Proin cursus enim non nisl condimentum venena

El Alondras también gozó de alguna contra para desequilibrar el partido, pero ni Xoel ni Rosillo acertaron a disparar con acierto. La ocasión más clara para el Arosa llegaría en el minuto 61 en una larga jugada en la que tras intervenir Abel Suárez x, Hugo Losada y Sylla, el balón le llegó a Borja Míguez, cuyo disparo se estrelló en la cruceta. El tramo final del encuentro estuvo lleno de imprecisiones por parte de ambos equipos. Reparto de puntos en Barreiro entre Gran Peña Celta C y Somozas, en un partido tremendamente igualado y competido. El choque comenzó con una presión muy alta del Somozas que dificultaba la circulación del balón de los locales, que ayer no estuvieron acertados en ningún momento. En el minuto 10, Penela pudo inaugurar el marcador, pero se lució Aitor en el despeje. Continuó el Gran Peña con el balón, pero con muchas imprecisiones en el pase, ante un Somozas muy bien posicionado sobre el césped, con un equipo muy corpulento.