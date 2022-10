Las bajas amenazan al Arosa ante el peligroso Alondras

Tras la derrota sufrida en Abegondo, el Arosa regresa a A Lomba con el objetivo de resarcirse y obtener tres puntos muy importantes en la lucha por los primeros puestos ante un rival que quiere colarse en esa pelea, el Alondras. El técnico arlequinado, Luis Míguez, alerta del peligro de los de Cangas, que se presentan en A Lomba en un momento complicad para el Arosa debido a las posibles bajas en el equipo.

Así, el técnico no va a poder contar con Campillo, que continúa en proceso de recuperación, a lo que se suman las dudas con Javi Sandá, Brais Pedreira y Sylla, que vienen arrastrando molestias durante toda la semana y se les realizará una prueba antes del encuentro para ver si pueden jugar.

Míguez advierte que el Alondras “viene en muy buena dinámica; en Coruña estuvieron a un gran nivel y al Arteixo le ganaron con mucha solvencia; no nos podemos despistar porque esto es un partido de Tercera División y todos los equipos tienen futbolistas de muy buen nivel”. El técnico asegura que la derrota del pasado domingo le dejó un mal sabor de boca, porque “yo solo vivo para ganar y estamos preparando el partido lo mejor que sabemos, porque somos conscientes de que, si estamos a nuestro nivel , tendremos muchas posibilidades de ganar”.

Del rival, Luisito destaca que se trata de un equipo “con futbolistas de mucho nivel, como es el caso de Jesús, al que tuve en el Racing de Ferrol y en el Cidade de Compostela, a Mauro., que sigue siendo muy importante o a Aitor Díaz, que es un jugador que está a muy buen nivel”. A ello se suma la juventud de algunos de los jugadores que “van a decir mucho en el fútbol y a los que tenemos que estar muy atentos”.

Para el técnico, el nombre del Alondras no brilla tanto como el del Fabril, “pero son un equipo muy complicado, al que si no respetamos, al que si no nos enfrentamos con humildad, vamos a tener mucho perdido”.