Coosur Real Betis y UCAM Murcia fueron los encargados de abrir la VII edición del Torneo EncestaRías de Vilagarcía en un encuentro que acabaría cayendo del lado de los béticos, que llevaron la iniciativa en el marcador prácticamente desde el inicio. Los verdiblancos cuentan con un jugador clave como es Shannon Evans que lideró a sus compañeros durante el encuentro. Los dos equipos se encuentran todavía en construcción y tienen alguna baja a causa de las selecciones importante pero, a pesar de ello, dejaron muestras de su calidad y de que van a pelear por estar en la zona noble de la ACB la próxima temporada. De inicio, los béticos pusieron un 16-5 en el marcador prácticamente de inicio ante un UCAM Murcia en el que brillaba Diop, pero al que le faltaba intensidad defensiva para frenar las acometidas de su rival. El Betis hacía gala también de un buen tiro exterior que le llevó a finalizar el primer cuarto con 35-18.

En el segundo cuarto, el UCAM mejoró defensivamente y comenzó a provocar los primeros errores en el Betis, lo que le permitió reducir la desventaja a tan solo diez puntos (44-34), pero un triple de Hill y la implicación defensiva de Pozas pronto sirvieron para incrementar la ventaja.

El paso por los vestuarios no cambio en exceso el panorama. El UCAM trató de reaccionar encomendándose a Davis y a Trice, pero no solo no consiguió reducir la desventaja, sino que esta se acrecentó hasta más allá de los 20 puntos (71-47). Con un triple de Pepe Poas arrancó un último cuarto en el que todo parecía resuelto. El 80-59 que reflejaba el marcador se antojaba una losa muy pesada para el UCAM Murcia ante un rival que había sido superior en prácticamente todas las facetas del juego. Y así fue, el UCAM Murcia fue incapaz de acercarse ante un real Betis que mostró un gran juego coral, con aportación de casi todos sus jugadores y que hoy estará en la final.

Ficha Técnica:

Real Betis 100

Robert Johson (15), Shannon Evans (12), Dairis Bertans (17), Amar Sylla (13), Rodion Kurucs (13) ---quinteto inicial--- Txemi Urtasun (6), Jeremiah Hill (7), Pablo Almazán (2). Eulis Báez (2), Aaron Menzies (10) y Pepe Pozas (3).

UCAM Murcia 79

Jordan Davis (12), Ryan Luther (4), Ilimane Diop (4), James Anderson (9), Travis Trice (18) ---quinteto inicial--- Urban Klavzar (0), Daniel Arjol (0), Tomás Bellas (8), Villiam García (7), Jordan Sakho (14), Hadji Ngom (3) y Wild Falk (0).

parciales: 35-18; 54-39 (19-21);_77-59 (23-20). Árbitros: Martín Caballero, Esperanza Mendoza y David Sánchez. Señalaron 26 faltas personales al Betis y 21 al UCAM. Excluidos Amar Sylla por los primeros y Ilimane Diop por los segundos.