Una campeona de España con mucho futuro

Acudía Celia Castro al Campeonato de España de pista cubierta en Sabadell con la máxima motivación para poder mostrar su mejor nivel y su objetivo se quedó corto. La atleta cambadesa se hizo con la corona nacional en la prueba de los 600 metros lisos dentro de la categoría Sub-16.

Ocho años después de empezar a practicar el atletismo en las pistas de O Pombal, la joven cambadesa se subió al primer cajón del podio con dos exhibiciones de potencia, control táctico y determinación para ganar, primero la semifinal, y al día siguiente la final.

En el Mazí me abrieron las puertas y estoy encantada del trabajo que hacemos Celia Castro - Campeona de España Sub 16 en 600 metros lisos

La propia Celia Castro rompía a llorar nada más cruzar la línea de meta. Solo en ese momento fue consciente del logro alcanzado, “no me lo creía. Estaba tan centrada en la carrera y en hacer las cosas bien que cuando me di cuenta que era campeona de España me emocioné”.

Llegaba la atleta de la Agrupación Atlética Mazí con la tercera mejor marca y su enorme demostración de poderío en la semifinal fue la evidencia de que algo se estaba cociendo. Reconoce la propia Celia Castro que “quizá fue más tensa la semifinal porque quería ser primera para poder entrar directa en la final. Además fue una carrera más rápida”.

La táctica de carrera en la prueba definitiva no varió en exceso respecto a la que le dio el triunfo en semifinales. “La idea era mantenerme siempre delante y poder dar el cambio de ritmo fuerte en los últimos 150 metros y salió bien”, asegura la corredora.

Estudiante de 3º de ESO en el IES Francisco Asorey de Cambados se muestra muy agradecida a Verónica Cores y a todo el grupo de entrenamiento de fondo con el que entrena tres veces a la semana en las pistas de Fontecarmoa. Un club, el vilagarciano al que llegó el año pasado a consecuencia del COVID. Como la propia Celia Castro reconoce “las pistas de O Pombal estaban cerradas y solo quería entrenar. En el Mazí me abrieron las puertas y estoy encantada del trabajo que hacemos”.

Finalizada la temporada de pista cubierta por todo lo alto, el siguiente reto será repetir corona con el cielo como techo este verano.

“Tiene una velocidad punta espectacular”

El futuro en el atletismo de Celia Castro va encaminado hacia la disciplina de los 400 metros, ya que el 600 solo se corre en edad cadete. La también vigente campeona gallega de los 300 metros tiene claro que esa es la distancia que mejor se adapta a sus características.

Su entrenadora, Verónica Cores, dibuja las cualidades de la mediofondista: “Tiene una velocidad punta espectacular y una capacidad de resistencia innata. A eso suma un gran carácter para competir y un desparpajo que le ayuda mucho a dar lo mejor de sí”. Acerca del futuro salto a los 400 metros, sostiene Cores que “el 800 es una prueba que se le hace un poco largo y tampoco le gusta. Por su potencia creemos que el 400 es una gran opción para ella”.