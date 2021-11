Antonio Calderón, el que fuera futbolista del Cádiz y Rayo Vallecano entre otros equipos, estará mañana en A Lomba al frente de un Salamanca que llega dispuesto a hacer propósito de enmienda a costa del Arosa. El técnico gaditano, que estará en la grada cumpliendo sanción, llega convencido de que su equipo pueda plasmar en un resultado positivo la mejoría que él detecta en cuanto a merecimientos.

“Llevamos cinco partidos consecutivos sin ganar, pero nos estamos mereciendo mucho más. Contra el Adarve y el Navalcarnero se nos fueron puntos en jugadas desgraciadas y estamos jugando cada vez mejor, aunque con las complicaciones de cara al gol que nos están limitando demasiado”, apuntó.

El técnico de los salmantinos reconoce que su equipo llegará a Vilagarcía en franca mejoría

Respecto a que muchos pronósticos sitúan a los charros como firmes candidatos a las primeras posiciones, Calderón apela a la cautela y también a la economía. Sostiene que “es verdad que Salamanca tiene un nombre, pero se ha reajustado el presupuesto y nos hemos adaptado a los problemas que hemos tenido antes. No tenemos uno de los tres presupuestos mejores, pero nuestro nombre nos exige mucho aunque la realidad sea otra”.

En medio de una serie de cinco partidos sin ver portería y con solo tres goles materializados en once jornadas, Calderón apela a que “no estamos acertando en los últimos metros. Con la faceta defensiva no puedo estar más contento y no es que defendamos con muchos hombres, pero estamos siendo muy solventes. No estamos finos en materia ofensiva, pero nos centramos en seguir mejorando el juego para poder revertir esta dinámica”.

No estamos finos en materia ofensiva, pero nos centramos en seguir mejorando el juego para poder revertir esta dinámica Antonio Calderón - Entrenador del Salamanca

El entrenador del Salamanca tampoco tiene duda al respecto de las dificultades que le presentará el Arosa. Considera que “es un buen equipo al que le está costando cogerle el pulso a la categoría. Está teniendo más problemas en su campo, pero acaba de marcar cuatro goles el otro día de una tacada. Yo creo que tienen calidad y recursos. Tienen buenos futbolistas en las bandas y unos puntas muy móviles, así como un centro del campo equilibrado”.

Donde ve más carencias el técnico de los salmantinos a la hora de referirse al Arosa es en lo relativo “al equilibrio. Llevan 12 goles a favor y 12 en contra y eso demuestra que no está ajustado defensivamente del todo. También es cierto que les he visto perder partidos en los que merecía haber sacado mucho más, pero también es verdad que la liga está muy igualada en todos los sentidos”.