O Grove dictó sentencia

Las clasificaciones por equipos terminaron con el Club Fluvial de Lugo como ganador en hombres, le acompañaron en el podio el Naval de Pontevedra y As Torres de Catoira. Por el contrario en mujeres el Ría de Betanzos se llevó la victoria por delante de Náutico Pontecesures.

Los resultados individuales dejaban en la categoría Infantil B a Sofía Parada del Piragüismo Cambados como vencedora en kayak. En la modalidad de canoa Daniel Davila (As Torres) se llevó la victoria siendo bronce Samuel Iglesias (As Torres). En mujeres las tres primeras plazas fueron para Marta Castiñeiras (As Torres) Silvia Gago (O Muíño) y Mariña Busto (As Torres).

En infantil A en la modalidad de canoa el primer clasificado fue Jairo Zurita (As Torres) siendo tercero Antonio Silva (Breogán), por último las tres primeras plazas de la general femenina las ocuparon Lara Remigio (Breogán), Candela Romero (Pontecesures) y Alicia Otero (E.P. Ciudad de Pontevedra).