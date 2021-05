El Somozas, a reencontrarse en A Lomba

A poco más de 24 horas para el partido que decidirá el camino a seguir por el Arosa en su intento de ascenso de categoría, el Somozas llegará a A Lomba con la intención de reencontrarse consigo mismo y con la competición después de superar un episodio de coronavirus que obligó a alterar los plazos del desenlace de la temporada.

Jairo Bello tiene claro cuales son las prioridades de los suyos en cuanto a un choque en el que tienen en juego la posibilidad de defender el quinto puesto que ahora ocupan con un punto de renta sobre el Alondras. Un equipo, el de Cangas, que se las verá en su feudo con el Polvorín que aspira a arrebatarle la tercera plaza al Arosa. El técnico coruñés deja claro que “todavía estamos empezando a coger sensaciones después de doce días parados. Estamos en una fase de readaptarnos a la normalidad de la manera menos lesiva para los jugadores”.

A la llegada a Vilagarcía, la plantilla del Somozas acumulará un total de seis sesiones tras la inactividad a causa del positivo COVID. Una circunstancia que lleva a su técnico a insistir en que “afrontamos el partido de otra manera a lo que sería normal. “Tenemos claro que no vamos a forzar a ningún futbolista con un mínimo de riesgo de lesión o con molestias. Nuestro objetivo era estar en este grupo de ascenso y ahora nos toca pelear en el play-off. Quedar quinto o sexto tiene su trascendencia, pero no es definitiva porque solo jugaríamos en casa la eliminatoria de cuartos de final y eso lo tenemos asegurado. No vamos a tirar nada en A Lomba, pero sabemos donde tenemos que poner el foco”.

Una cuestión que también valoró el entrenador del rival del Arosa es la buena respuesta del grupo a la vuelta a la actividad, “toda la plantilla respondió con muchas ganas de recuperar lo que el COVID nos había quitado. Somos un vestuario muy cohesionado y volver a compartir es una sensación de alivio que creo que nos va a venir muy bien para lo que nos queda”.

Acerca del Arosa que se espera encontrar sobre el césped, Jairo Bello es consciente de que el premio al que aspira es mayor. “Está claro que dependen de sí mismos para ser terceros y afrontar las eliminatorias con ventaja, pero me espero un Arosa parecido al de la primera vuelta. Un equipo con las ideas muy claras, sabiendo a lo que juega, pero también me espero un partido muy igualado como son todos los que se juegan en esta segunda fase”, apunta.

Una de las diferencias que considera claves el entrenador visitante el domingo es la relativa a que “nosotros enfocamos el partido pensando más en recuperarnos, por eso no lo valoramos como una final. Nuestra idea principal es priorizar el nivel que nosotros demos y las sensaciones que saquemos, por encima del resultado. Venimos de una situación anómala y lo que queremos es salir fortalecidos de cara a las eliminatorias y si es ganando en A Lomba mucho mejor”.