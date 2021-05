Tono Campos logra una nueva corona de campeón de España

La primera jornada del Campeonato de España de Maratón que se está celebrando en aguas del río Lérez, deja en la primera jornada de competición un gran número de medallas arousanas.

Como no podía ser de otra forma los grandes favoritos al triunfo final en las carreras individuales no defraudaron y consiguieron la victoria en numerosas pruebas. Después de un año y medio desde su última medalla en maratón, Tono Campos volvía a reencontrase con la victoria en el C1, después de realizar una gran regata en la tuvo como máximo rival al palista del Club As Torres Fernando Busto que se hacía con la medalla de plata, consiguiendo ambos los billetes para disputar el Campeonato de Europa de la modalidad que se va a celebrar en Moscú el próximo mes de julio. Busto consigue así volver a una regata internacional después de su última participación en el año 2004, cuando se proclamara campeón del mundo en categoría juvenil. Tanto Campos como Busto mañana volverán a competir en C2.

La pontevedresa Jennifer Casal se imponía en la prueba de C1 a la palista del Náutico O Muíño María Pérez a la que aventajó en la línea de meta en más de un minuto y medio. Ambas deportistas acudirán al europeo para disputar la prueba “short race” y la de maratón en un éxito añadido de la palista cambadesa.

En la categoría sub 23 Ana Da Fonseca, del Náutico Pontecesures, logró la medalla de plata en C1. Mismo metal que el conseguido por Rosalía García, del Piragüismo As Torres, en C1 juvenil.

Por su parte, en K2 mixto cadete el tándem formado por Lucía Tenreiro y Antón Dorado, del Piragüismo Illa de Arousa, se llevó el oro mientras que Alba Vázquez y Brían Pérez, del Náutico O Muíño, lograban el bronce.

El dominio arousano continuó en las pruebas individuales cadetes. Así, el canoísta Pedro Torrado, del As Torres, se hizo con el oro en el C1. Por último, las deportistas del Náutico Pontecesures, Natalia Varela y Nerea Novo, terminaron en primera y segunda posición en C1 en lo que una gran cosecha de medallas para la flota comarcal.