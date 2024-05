El Vigo-Rías Baixas triunfa con Owen Lightfoot en la Volta a Portugal do Futuro

El Vigo-Rías Baixas está en racha. Tras su victoria en una jornada y en la general de la Challenge Alicante Interior finalizada el pasado domingo, la estructura presidida por José Luis Chamorro se ha impuesto este jueves en la primera etapa de la Volta a Portugal do Futuro. El británico Owen Lightfoot fue el más rápido en la resolución de una larga escapada y se vistió de líder en Águeda.

En su segunda participación en la ronda sub-23 más prestigiosa del calendario luso, el conjunto flúor logró su primer triunfo en una carrera que este año alcanza su 31ª edición. Además del primer puesto de Lightfoot en la línea de meta y en la general, el corredor de Leicester encabeza la clasificación de la montaña y los pupilos de Jesús Blanco Villar se impusieron por equipos. Un botín de lo más completo que premia la valentía del conjunto olívico al probar suerte desde lejos.

Los 140 kilómetros entre Leiria y Águeda vivieron su momento clave prácticamente después de darse el banderazo inicial. La etapa empezó con dos intentos de escapada que no hicieron camino y a la altura del km 15 saltó del pelotón Lightfoot en compañía de Cristóbal Mena (Maglia Tecnosylva), del portugués Miguel Feliz (Santa Maria da Feira) y del israelí Noam Silverberg (Israel Go Pro). La ventaja de los fugados no tardó en alcanzar los 3 minutos y no paró de crecer hasta rozar los 10’a la altura del km 78, cuando Noam Silverberg ya se había descolgado.

El israelí fue alcanzado por el gran grupo, que recortó mucho la diferencia, pero no consiguió atrapar al trío de escapados. En el desenlace de la etapa, Lightfoot hizo valer su punta de velocidad. No sólo ganó, sino que en el esprint final se distanció en 1 segundo de Mena y en 4 de Feliz. El pelotón concluyó a 1’21” del ciclista británico

El líder de la general y de la montaña defenderá sus dos maillots este viernes en la jornada más dura de la Volta a Portugal do Futuro. El recorrido de 119 km entre Murtosa y São Pedro do Sul termina con una subida final de 9 km al Alto de São Macário.

Lightfoot, de 21 años, ya contaba en su palmarés con una etapa de esta ronda. La consiguió el año pasado en Castelo Branco con los colores del Maglia Tecnosylva. Este triunfo, el primero de esta temporada para el ciclista inglés, eleva a cuatro el número de victoria de la formación flúor en 2024.

Este jueves también se puso en marcha la 61ª Vuelta a Navarra y hubo volata en la llegada a Pamplona. Cuatro ciclistas dirigidos por Paula Sanmartín entraron en el pelotón: David González, Pelayo Alonso, Juan Hermosa e Iván Díaz. La alta montaña ya aparece en la segunda jornada y la meta estará situada en la cima de Bagordi, puerto de 1ª categoría.