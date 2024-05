Carlos Domínguez: “Qué decir de Claudio: es mi descubridor”

Tres años después de que Eduardo Coudet lo hiciese debutar en Primera División en La Cerámica, Carlos Domínguez (Vigo, 2001) se abre paso con fuerza en el primer equipo del Celta, todavía con ficha del filial. Tras completar buenos encuentros con todos los técnicos que ha tenido, Claudio Giráldez, su mentor y descubridor, le ha dado la continuidad que necesitaba para que brillase su juego. El central vigués valora la mejoría experimentada en este tiempo, ve la permanencia a tiro de piedra y sueña con triunfar como profesional en casa tras dar esta temporada “un golpe sobre la mesa”.

– Se acaban de cumplir tres años de su debut con el primer equipo en La Cerámica. ¿En qué ha cambiado Carlos Domínguez en este tiempo?

–Entonces era mi primer año de sénior, con lo que el cambio ha sido bastante grande. Ahora tengo más madurez y la experiencia te dice que en el fútbol profesional hay que ser más constante, trabajar todos los días al cien por cien porque de otro modo no te alcanza.

–Coudet le hizo debutar, Carvalhal lo empleó en partidos importantes, Benítez le dio también alguna oportunidad y con Giráldez lo ha jugado casi todo. ¿Qué ha aprendido de cada uno de ellos?

–Son técnicos diferentes. Yo debuto con el Chacho y es un entrenador al que siempre le estaré agradecido. Guardo de él muy buen recuerdo. Insistía mucho en que estuviese concentrado, que no cometiese fallos, pero también me dio mucha confianza. Carvalhal era un buen entrenador y tenía muy buen cuerpo técnico. Con él jugué menos, pero también le estoy agradecido porque me dio la oportunidad de jugar ese último partido [la pasada temporada contra el Barcelona, con la permanencia en juego] y creo que rendí bastante bien. Esta temporada, con Benítez y con Claudio, dos entrenadores diferentes, cada uno con su filosofía, también he jugado. Con Rafa algunos partidos y ahora con Claudio, pues qué voy a decir: él es mi descubridor.

–La realidad es que su protagonismo ha crecido exponencialmente desde su llegada. Imagino que el tiempo que han pasado juntos en el filial le ha favorecido, pero también le pedirá cosas distintas de lo que le pedía Benítez.

–Este es el quinto año que me entrena, sabe cómo soy. Y también conozco sus sistemas, cómo le gusta jugar, y esto es un punto de ventaja. Luego, que me ponga de titular o de suplente va a depender de mi rendimiento porque, como digo, en el fútbol profesional hay una diferencia muy grande y tienes que luchar cada partido para entrar en el once. Pero la competencia siempre viene bien al equipo, mejora el nivel de todos.

–Si nos fijamos en el puesto de central, el reparto de minutos ha sido considerable. Ha jugado mucha gente, a menudo permutando posiciones en esa línea de tres hombres.

–Dependiendo del rival, Claudio elige a los que él cree que se adaptan mejor y creo que esto también es bueno.

–En su caso, ha jugado algunos partidos en su perfil natural, el izquierdo, y otros en el centro de la línea. ¿Dónde se encuentra usted más cómodo y cómo cambia su papel en el partido en relación a la posición que ocupa?

–En el centro eres el último jugador. Estás ahí para ayudar a los demás. Ves el fútbol de cara y tienes mayor responsabilidad porque al final eres el último. Jugando por la izquierda, sí que es verdad que, al ser zurdo, me encuentro un poco más cómodo en la salida de balón. Creo que me adapto bien a las dos posiciones El rol es un poco diferente, pero en muchas cosas son parecidas.

–¿Le ha beneficiado ser el único central zurdo de la plantilla?

– Bueno, siempre ayuda en la salida de balón, que se hace un poco más fácil jugando en tu perfil natural. Pero bueno, otros compañeros, como Jailson, también han jugado por la izquierda y lo han hecho bien, así que va a depender de la necesidad que tenga el entrenador y del rival.

–Hablaba hace un momento de la salida de balón como uno de los puntos fuertes de su juego. ¿Cuáles son sus puntos más frágiles, los que necesita mejorar o que los entrenadores le han pedido que mejore?

–Creo que, como dices, mi mayor virtud es la salida de balón. También la contundencia y la concentración son puntos claves para estar mucho tiempo en la élite. Es mi punto más débil, pero creo que lo voy mejorando poco a poco.

–¿Le incide mucho Giráldez en este aspecto?

–Es algo que vas viendo y mejorando temporada a temporada, partido a partido. Al fin y al cabo, por encima de todo, un central tiene que ser fiable. Y el hecho de tener buena salida de balón y cometer pocos errores me da un plus.

–Imagino también que, jugando en línea de tres atrás, la compenetración con sus compañeros es clave.

– Sí, pero es algo que se trabaja durante la semana. Con Benítez jugamos también muchos partidos con defensa de cinco y es algo que el equipo tiene bastante bien trabajado.

–La diferencia es la situación de la línea de presión porque con Benítez la defensa jugaba mucho más retrasada que ahora con Giráldez.

–Ahora somos más agresivos, el equipo asume más riesgos, pero también nos sentimos más cómodos porque sabemos que, si robamos el balón, estamos más cerca de la portería rival. Sí que asumimos más riesgos, pero también el rival tiene que recorrer medio campo y eso al equipo le ayuda. Estamos más expuestos, pero la responsabilidad atrás no cambia. No se pueden cometer errores y tienes que estar concentrado y ser contundente.

–Desde su debut en La Cerámica hace tres años ha jugado 34 partidos con el primer equipo, de los cuales 19 han sido este año. De estos 34, ¿con cuál se queda?

–El debut siempre te marca, pero yo me quedo con la victoria en el Camp Nou justo esa misma temporada, cuando ganamos 1-2 allí con el Chacho.

–¿Prefiere esa actuación a la del último partido de la pasada temporada, también contra el Barcelona, cuando frenó a Lewandowski con la permanencia en juego?

–Ese partido también lo recuerdo con mucho cariño porque llegamos muy apretados a la última jornada y sacarlo adelante jugándonos el descenso fue también uno de los días más felices que recuerdo.

–Parece que las cosas van a ser diferentes esta temporada. La cosa no está todavía arreglada, pero esta última victoria les ha dado un punto de tranquilidad que no tenían la pasada semana.

–Quedan cuatro partidos, 12 puntos en juego. Todavía no estamos salvados pero esa victoria, más que tranquilidad, que también, nos ha dado ese punto de confianza para trabajar más tranquilos

–Conseguir un punto en el Metropolitano podría incluso garantizarles la permanencia, si pierde el Cádiz, pero ganando ya la amarrarían seguro. Imagino que ese es el objetivo.

–Sí, claro.

–El Celta nunca ganado en el Metropolitano y no gana en terreno colchonero en Liga desde hace casi 18 años. ¿Que tiene que pasar para que las cosas cambien?

–Bueno, es un equipo que en casa es muy fuerte, que aprieta mucho, pero nosotros vamos a intentar competirle de tú a tú con nuestras armas y por qué no podemos conseguir una victoria y la salvación matemática. Jugaremos el partido para ganarlo, aunque puntuar allí no sería un mal resultado.

–Es decir, que el objetivo es conseguir ya la salvación.

–Nosotros vamos a salir a ganar todos los partidos, sea contra el Atlético de Madrid o el rival que sea.

–¿Cuál puede ser la clave?

–Para ganarles tendremos que estar acertados en ambas áreas, ser muy resolutivos e intentar mantener la posesión del balón, que ellos no nos encierren atrás y, a partir de ahí, ir creciendo poco a poco. Sabemos que ellos salen muy fuertes en los 20 primeros minutos de cada parte así que habrá que contener ese arreón y luego ser fuertes, tener el balón, ser verticales e intentar estar acertados con el gol.

–¿Se plantean algún plan especial para frenar a Griezmann?

–Griezmann, Lewandowski, Vinicius... son grandes jugadores. No hay una fórmula concreta para pararlos. Más bien se trata de que el equipo esté compacto, ordenado, y luego tener esa pizca de suerte y que ese día el balón no le entre. Pero no hay ningún antídoto. Solo estar juntos y concentrados para sacar los tres puntos.

–Desde la llegada de Claudio la dinámica local/visitante ha cambiado. El equipo funciona ahora en Balaídos, pero le cuesta sacar los partidos fuera de casa. ¿A qué achaca este cambio?

–Son fases de la temporada. Al principio las victorias llegaban fuera de casa y no nos explicábamos por qué nos costaba tanto ganar en Balaídos, a veces contra equipos con diez. Son rachas, aunque sí que es verdad que en casa el plus de la afición te da un empujón. Pero bueno, contra el Sevilla remontamos y en el Villamarín peleamos el partido hasta el último minuto. En el partido del Alavés no estuvimos bien, pero creo que el equipo compite bien tanto fuera como en casa.

–Decía que contra el Alavés no estuvieron bien. ¿Por qué les cuesta tanto competir con equipos que a lo mejor no tienen un gran nivel técnico, pero lo compensan con intensidad en las disputa de los balones divididos y las segundas jugadas?

–A nosotros nos gusta tener el balón, ser protagonistas, pero también tenemos que pensar que en los partidos que sean así, de gresca, de ir al choque, hay que dar un paso al frente y marcar primero para sacarlos adelante. Es un problema que se nos puede achacar, pero creo que de aquí en adelante el equipo va a estar a la altura.

–Ahora que lo dice, salvo en el empate sin goles contra el Rayo, en el resto de los partidos que ha dirigido Giráldez ha sido el rival el que se ha puesto por delante.

–Son circunstancias que se han dado. De todos modos, yo prefiero que se adelante el rival y remontar que marcar primero y que nos remonten. Me parece muy positiva esta reacción que ha tenido el equipo en estos últimos partidos en los que el rival se ha puesto por delante. Antes nos costaba más reaccionar cuando nos marcaban. Son circunstancias. Ojalá en el Metropolitano marquemos primero y ellos no lo hagan.

–¿No ha faltado un poco de colmillo, de agresividad, para ir a por ese primer gol?

–Bueno, cada partido es diferente, no hay dos iguales. En el Pizjuán, por ejemplo, tuvimos la posesión y fuimos dominadores y nos marcaron a la contra y en otros no estuvimos tan bien en los primeros minutos y encajamos gol. Nosotros salimos siempre a intentar ir a por el gol.

–¿Cuántos puntos cree que van a hacer falta para garantizarse la salvación?

– A ver, quedan 12 puntos y tenemos ocho de ventaja y el diferencial de goles con respecto al Cádiz. Ellos tienen que sumar nueve y nosotros ninguno, así que con una victoria creo que estaríamos salvados.

–¿Y cuál de los cuatro partidos que quedan cree que puede ser el más factible ?

– No sé, cualquier partido en esta Liga puede complicarse, no hay rivales fáciles. El Almería, que ya está descendido, le ganó la pasada jornada al Rayo en su casa. Creo que tenemos que intentar ser fuertes en Balaídos, intentar sacar los 6 puntos de casa. Si sacamos algún punto en el Metropolitano sería genial y, si no, iremos a Granada a ganar.

–Se siente valorado en el Celta?

–Soy un chaval de la cantera que llevo tiempo aquí y poco a poco intento ganarme mi sitio. De momento estoy contento. Me siento a gusto.

– Se lo pregunto porque sorprende que tres años después de su debut profesional y varios en dinámica del primer equipo todavía tenga ficha con el filial. ¿Hay algún compromiso del club de que esto va a cambiar la próxima temporada?

–Esto es algo que llevan mis agentes con el club. Yo me dedico a jugar y a intentarlo hacerlo lo mejor posible. Es verdad, como dices, que este es el tercer año con el primer equipo y sigo teniendo número del filial. Es algo que me tengo que ganar en el campo y creo que este año lo estoy haciendo bastante bien para intentar tener el año que viene esa ficha y ese dorsal. Las cosas van paso a paso.

–La percepción general es que se lo ha ganado sobradamente, no sé si usted tiene la misma impresión.

–Sí creo que he dado un golpe sobre la mesa con respecto a anteriores temporadas en rendimiento y sobre todo en el número de partidos, pero es algo que va a depender del club. Yo estoy a su disposición y encantado de seguir aquí. Esta es mi casa. El Celta es mi vida desde pequeñito y para mí sería una gran alegría.

–Concluye su actual contrato en junio de 2026. Se ha planteado no renovar si no hay un cambio el próximo curso?

–Tendría que hablar mi agente con el club. Mi primera opción siempre va a ser el Celta. Después, si las cosas no se dan, valoraré cuál es la mejor opción para mí, pero quiero estar en el Celta mucho años e intentar triunfar aquí.

