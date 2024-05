La llamada de la emoción

La factoría no se detiene. Más allá de celebradas permanencias, si algo llena de orgullo al Celta Zorka Recalvi es sentir el empuje de sus jóvenes, de las categorías inferiores. Cada pequeño logro se celebra como respaldo a un trabajo tenaz por seguir alimentando al primer equipo de jóvenes jugadoras. Con el final de la temporada de clubes, el protagonismo llega para las selecciones nacionales y ahí el club vigués vuelve a disfrutar de protagonismo.

Bernat Canut y Javier Torralba, seleccionadores nacionales sub18 y sub17, han dado a conocer la lista de dieciséis jugadoras de las que saldrán las doce que formarán parte de los combinados que disputarán durante el verano el Europeo de Portugal y el Mundial de de México. Y ahí vuelve a relucir el nombre del Celta Zorka Recalvi. Dos jugadoras de su base, Cloe Vecina y Uxía Rodríguez, forman parte de la preselección dada por los dos técnicos. Entre los días 11 y 14 de este mes habrá una primera concentración en Azuqueca, en donde los dos técnicos analizarán a todas las jugadoras y empezarán los análisis para comenzar a definir la relación de doce jugadoras que acudirán finalmente a las fases finales de ambos torneos.

Las dos jugadoras posan en Navia. / FDV

Tanto Cloe como Uxía, que coinciden en el equipo junior que dirige Pablo Vaamonde, ya han debutado con el primer equipo en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, a pesar de su edad. Cloe jugó en tres partidos, con un total de 6:23 minutos. Por su parte, Uxía estuvo más tiempo sobre la pista, treinta minutos en un total de seis partidos. Hizo un dos de cinco en tiros de dos y un dos de dos en tiros libres, con tres rebotes. Trabajar con el primer equipo es un plus con el que no cuentan muchas jugadoras de su edad.

Explica Cloe Vecino que la noticia le llegó a través de su padre: “La verdad que me esperaba que me dijese cualquier cosa menos esa. Cuando me lo dijo me puse súper contenta, me alegró el día por completo”. La base explica que su idea por encima de todo “es pasármelo muy bien y conocer a las chicas con las que vaya. En cuanto al baloncesto, estoy segura de que al rodearme de las mejores jugadoras de España podré aprender mucho, tanto de ellas como de los entrenadores. La verdad que estoy muy emocionada por poder ir y vivir esta experiencia”. Recuerda Cloe que cuando era más pequeña y estaba en la sub12 y sub13 “coincidí con algunas jugadoras que también van a ir ahora, aunque a la mayoría no las conozco, pero tengo muchas ganas de hacerlo”.

Cloe y Uxía botan la pelota. / Ricardo Grobas

Parecida emoción transmite Uxía Rodríguez. La alero también tuvo noticias a través de su madre: “Me emocioné mucho, porque es una muy buena experiencia, en la que se aprende mucho y se conoce a mucha gente. Estoy muy contenta de que contaran conmigo”. Disfrutar de la experiencia, aprender y conocer a las mejores jugadoras de su generación en España son sus grandes objetivos y recuerda que “conozco a algunas de la concentración de 3x3 de la Navidad pasada, y a Noelia Mouriño que fui con ella a la selección gallega. La verdad es que son chicas muy majas y estoy muy contenta de poder ir con ellas. Las demás las conozco de vista al haberme enfrentado contra ellas y tengo claro que son un grupo genial”.