El pelotón del futuro se da cita en Vigo

Ciento ochenta kilómetros para la prueba más larga de las once que componen la Copa de España de ciclismo Elite y Sub-23, seis puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría, y final en O Castro. La IV Copa de Vigo de fondo en carretera pondrá a prueba a casi doscientos corredores de veintiocho grupos deportivos pertenecientes a doce comunidades autónomas el próximo 19 de mayo, domingo.

El Club Ciclista Vigo Rías Baixas, de nuevo el anfitrión de la prueba que cierra tres meses de competición, ha diseñado un circuito duro. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció en rueda de prensa que la última parada partirá a las 10:45 horas de la Praza do Rei, con salida neutralizada hasta la avenida Ricardo Mella, donde se producirá la salida lanzada (11:00) a la altura de la EDAR del Lagares. Además, los últimos 5.000 metros de carrera cruzarán Vigo desde el norte (avenida Buenos Aires), para que la serpiente multicolor alcance la línea de meta en O Castro por vez primera.

“La gran novedad de este año va a ser que la meta estará situada en el Castro, el sitio donde arrancó Vigo”, avanzó el jefe del gobierno municipal. Como en 2022 y 2023, la salida neutralizada tendrá lugar ante el edificio consistorial, pero después de los dos últimos finales en alto (en A Madroa), organización y Concello han decidido acercar la carrera a la ciudadanía, con final en O Castro tras recorrer cinco kilómetros por Buenos Aires, Sanjurjo Badía, García Barbón, Colón, Urzaiz, Gran Vía, Venezuela, Marqués de Alcedo y Paseo dos Cedros. “Van a ser los mejores cinco kilómetros de cualquier vuelta ciclista en ningún lugar del mundo”, subrayó el regidor, muy satisfecho al conocer que Álvaro Pino es el director de la carrera. “En 1986 en Jerez, como ministro de Transportes, tuve el privilegio de darle la copa de campeón de la Vuelta a España”, recordó el regidor.

Presentación

Acompañado por José Luis Chamorro, presidente del club organizador, de la directora deportiva, Paula Sanmartín, del ciclista británico Owen Lightfoot y de Lois Sío en representación de Zico, sponsor técnico del equipo ciclista local, Caballero hizo votos para que algún miembro del grupo deportivo vigués la pueda ganar, dirigiéndose en esencia al corredor de Leicester.

El Concello es el patrocinador principal de una carrera de fondo en carretera que cuenta, según Chamorro, con un 70% de su presupuesto cubierto por las administraciones públicas. El presidente agradeció el apoyo del alcalde para esta IV Copa Vigo, recordó que la prueba “vino para quedarse” gracias al compromiso municipal tomado en 2021, y que no solo es la más larga de las once que componen el circuito nacional aficionado, sino que también es la “más dura”. Los corredores salvarán hasta seis puertos de montaña (los altos de A Groba, de primera, y Tebra, Moscoso, en Pazos de Borbén, y los montes Alba, Galiñeiro y Aloia, éste de primera), con más de un 8% de pendiente media en el Galiñeiro. Porque la montaña no dará tregua: A Groba (km. 26), Tebra (km. 50), Alba 8km. 75), Galiñeiro (km. 82), Aloia (km. 109) y Fonte dos 100 anos (km. 160), para acabar con la subida ao Castro por Marqués de Alcedo y el Paseo do Cedros. En la que va a ser una enorme batalla táctica, el pelotón pasará por doce municipios. Además de Vigo, irá por Nigrán, Gondomar, Baiona, Oia, Tui, Tomiño, O Porriño, Ponteareas, Mondariz, Pazos de Borbén y Redondela.

Desde la organización se recordó que, visto el palmarés de años anteriores, “los tres primeros en Vigo tienen un pie en categoría profesional porque esta carrera es un trampolín” para ellos. Un año más, la representación viguesa en la carrera está garantizada con el club organizador y con el CC Vigués.